«أدنيك» تستضيف فعاليات إقليمية ودولية الشهر الجاري

تستضيف شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» مجموعة متنوعة من الفعاليات الإقليمية والدولية على مدار الشهر، كما أطلقت الدورة الثانية من برنامج التميز الداخلي «جوائز كابيتال»، الذي يعد منصّة مثالية لتشجيع وحدات العمل والموظفين في «أدنيك» على تبنّي مبادئ ومفاهيم التميّز، وخلق بيئة تسعى لتعزيز الابتكار، ومن ثم دعم تطور ونمو الشركة، وتعكس الجائزة في هيكليتها الجديدة منظومة التميز المعتمدة من قبل مكتب جائزة أبوظبي للتميز وتشمل فئة الإدارة المثالية وفئة الإدارة المتميزة على مستوى المعايير الفرعية وفئة الموظف المتميز (نجوم ادنيك) وأخيراً فئة أفضل خدمة.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: «إن برنامج التميّز الداخلي (جوائز كابيتال)، هو برنامج استراتيجي لشركة (أدنيك) يهدف إلى تعزيز ثقافة التميز وتحسين الأداء الاستراتيجي والتشغيلي العام للشركة من خلال تبني أفضل الممارسات، ليكون بمثابة حافز إضافي للشركة وموظفيها في سعيهم المتواصل لتحقيق التميز في الأداء وتجاوز توقعات الشركاء والمتعاملين.

وقال خليفة القبيسي، نائب الرئيس التنفيذي التجاري لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض: تعد أدنيك أحد أبرز الجهات الداعمة لرؤية أبوظبي 2030 وتساهم بفعالية في تعزيز وتنمية قطاع سياحة الاعمال واستقطاب المزيد من الفعاليات الدولية والإقليمية لأبوظبي في قطاعات عدة منها على سبيل المثال قطاعات الصحة والتعليم والبتروكيماويات.

ويستضيف المركز في الفترة من 5 إلى 7 أبريل معرض الإمارات للسيارات المعدلة في دورته الرابعة والذي يضم مجموعة كبيرة من الشركات العالمية في مجال السيارات والدراجات النارية المُعدّلة، من أميركا واليابان وغيرها من الدول، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات المحليّة ليصل العدد الكلي إلى 180 شركة. والحدث مفتوح للجميع لحضور فعالياته وأنشطته المتنوعة، كما يقام بالتزامن معه معرض أبوظبي الدولي للسيارات أبوظبي 2018 في دورته الثالثة.

ويقام المؤتمر الثامن لأمراض الدم من 12 إلى 14 أبريل والذي يصب في خانة العمل على تطوير الأداء الطبي وتنمية القطاع الصحي ومواكبة المستجدات ومكافحة التحديات في هذا المجال. وفي الفترة من 16 حتى 19 أبريل تعقد المسابقة الوطنية (مهارات الإمارات) للتكنولوجيا والابتكار، والتي تهدف إلى جذب المواطنين الشباب، ذكوراً وإناثاً، للتنافس في فئات المهارات التقنية والمهنية والخضوع لتقييم اللجنة الفنية وخبراء دوليين.

وتقام فعاليات معرض (سيتي سكيب أبوظبي 2018) من 17 وحتى 19 أبريل، حيث يتناول أحدث التوجهات في قطاع العقارات، ويعد نقطة التقاء سنوية للمستثمرين العقاريين والمطورين والمسؤولين الحكوميين والعاملين في القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي، وسيطرح عدد كبير من المطورين العقاريين داخل دولة الإمارات، الفرص العقارية في القطاعين السكني والتجاري لاستقطاب المزيد من المستثمرين.

كما تستضيف أدنيك مؤتمر السمنة الإقليمي الخليجي يومي 19 و20 أبريل والذي يهدف إلى عرض المخاطر الصحية المحتملة من أمراض السمنة على الأفراد. كما تجري فعاليات منتدى (بت) الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018 في 23 و24 أبريل، الذي يستضيفه المركز للمرة الثانية، ويشكّل أهم ملتقى لقادة التعليم في المنطقة، بمشاركة 2,500 شخص من صانعي السياسات والقادة والمتخصصين من مسؤولين حكوميين وقادة تعليم وأساتذة. كما ينطلق معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2018 في الفترة من 25 أبريل وحتى 1 مايو، كمبادرة أعمال تقوم بها مؤسسة (كتاب) بدعم من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.