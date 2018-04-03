أبوظبي تستعرض الابتكارات التقنية وتطبيقاتها الصناعية

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أول ندوة مصغرة ضمن سلسلة من خمس ندوات تحت عنوان «ذا نيكست بيج ثينج» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، والتي أطلقها مجلس الإمارات اليابان للتسويق، كمنصة جديدة للجهات الحكومية وقطاع التعليم والمؤسسات العلمية والقطاع الصناعي، بهدف اكتساب نظرة شاملة حول أحدث الابتكارات التقنية والأبحاث الجديدة وتطبيقاتها الصناعية، والتي من المنتظر أن تسهم في إحداث تغييرات كبرى على الساحة العالمية الصناعية خلال السنوات الـ25 المقبلة.

شهدت الندوة مشاركة متحدثين من اليابان، من بينهم البروفيسور تاكيشي تيكاناكا، أستاذ بالمعهد الوطني للعلوم الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا والذي ألقى الضوء على العلاقة بين البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، كما تحدث البروفيسور ماساهيرو فوكوهارا حول التعليم المدعّم بتقنية الذكاء الاصطناعي. وتقام سلسلة الندوات المصغرة على مدار السنة وبالتحديد خلال شهر مارس، ومايو، ويوليو، وسبتمبر، ونوفمبر وتناقش مواضيع أخرى مهمة بالنسبة لإمارة أبوظبي والإمارات والعالم.

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يسعدنا دعم الندوات المصغرة لمجلس الإمارات اليابان للتسويق، حيث تلعب اليابان دوراً محورياً ومهماً في استراتيجيتنا الخاصة بتنويع الأسواق، وذلك في الوقت الذي نتطلع فيه إلى الاستفادة من قدراتها الهائلة. ومن خلال هذه الفعاليات، نستهدف تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين في عدد من القطاعات، في مقدمتها التعليم، والبحث العلمي، والعلاج الطبيعي، والصناعة، والتقنية، والطاقة المتجددة».

وذكر فهد العبسي، رئيس مجلس الإمارات اليابان للتسويق «نحتفي في 2018 بعام زايد الذي يصادف مرور 100 سنة على ولادة الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي استثمر الكثير من الجهود والطاقات في تعليم وتدريب جميع أبناء وبنات الإمارات لتمكينهم من المشاركة في بناء أمة عظيمة للأجيال القادمة. ويشرفنا أن نكون قادرين على المساهمة من جانبنا في إرثه والمشاركة بدعم هذا البلد العظيم في ظل رؤية وتوجيه قيادته الحكيمة».

وتابع العبسي «من خلال الارتباطات الفكرية مع الدول الرائدة مثل اليابان، سنكون قادرين على تحديد أوجه التآزر التي تؤدي إلى علاقات أفضل ذات عمق تتجاوز الروابط الاجتماعية الاقتصادية». وستقام الندوة المصغرة الثانية في أول أسبوع من شهر يوليو القادم، وستناقش العين الإلكترونية في مجال دمج الذكاء الاصطناعي بعلم الروبوتات والآليات.