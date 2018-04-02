"اتصالات" تخفّض أسعار التجوال الدولي في "مجلس التعاون"

أعلنت شركة «اتصالات»، أمس، إجراء مزيد من التخفيض على رسوم التجوال الدولي للبيانات والمكالمات والرسائل النصية لمشتركيها في خدمات الموبايل المفوترة والمدفوعة مقدماً، أثناء سفرهم إلى دول مجلس التعاون الخليجي اعتباراً من الأول من أبريل الجاري.

وسيتمكن عملاء اتصالات بموجب هذا التخفيض من الاستمتاع بأسعار تجوال دولي مخفّضة، تصل إلى 29% على البيانات والرسائل النصية الصادرة والمكالمات الصوتية الصادرة إلى دولة الإمارات، وإلى أي وجهة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، وعبر أي شبكة تجوال شريكة.

وأكدت "اتصالات" أنه تم تقديم الأسعار الجديدة بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لإتاحة خدمات التجوال الدولي داخل منطقة مجلس التعاون الخليجي بأسعار معقولة.

وذكرت الشركة أنه «إضافة إلى ذلك، ولتحقيق مستويات توفير أكبر، يمكن لعملاء (اتصالات) الاشتراك بأي من باقات البيانات والباقات المتنوعة أثناء التجوال، للاستفادة من إمكانية الاستخدام اللامحدود للبيانات في أكثر من 100 دولة، مقابل أسعار تبدأ من 35 درهماً في اليوم».

وأشارت إلى أنه يمكن للعملاء الاطلاع على مجموعة واسعة من عروض التجوال الدولي والاشتراك بها من خلال طلب الرمز #177* مجاناً من داخل دولة الامارات أو خارجها، أو باستخدام تطبيق "Etisalat UAE"، الذي يتيح لهم الاطلاع على أسعار التجوال الدولي، وعلى قائمة شركاء التجوال الدولي المفضّلين.

يّذكر أن "اتصالات" توفر حالياً تغطية شاملة على ما يقرب من 730 شبكة تجوال دولية داخل 213 دولة.

ومن أجل تعزيز تجربة العملاء، قامت "اتصالات" بتوسيع نطاق شركاء شبكات "4G LTE" إلى 291 شبكة في أكثر من 120 دولة، مما يتيح للمشتركين الاستفادة من بيانات الموبايل عالية السرعة المتوفرة من خلال تقنية الجيل الرابع أثناء تصفح الإنترنت خارج دولة الإمارات.