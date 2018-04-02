26 % نمو حركة التوظيف في الإمارات

سجلت حركة التوظيف في الإمارات خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري نمواً بنسبة 26 % وفقاً لبيانات حصل عليها «البيان الاقتصادي» من موقع «غلف تالنت» المتخصص في الوظائف.

وتم خلال أول شهرين من العام الجاري التواصل مع 51 ألف عضو مسجل في «غلف تالنت» من قبل الشركات العاملة في الدولة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 26 % مقارنة بنفس الفترة من 2017. وأوضح متحدث باسم الموقع في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أن عدد الأعضاء المسجلين في الموقع الذين تم الاتصال بهم من قبل أرباب العمل يعد مؤشراً أفضل لمعدلات التوظيف مقارنة بعدد الوظائف التي يتم الإعلان عنها، إذ لا يتم الإعلان عن جميع الوظائف الشاغرة بل تقوم الشركات وجهات التوظيف بالبحث عن لمرشحين المناسبين وإيجاد سيرتهم الذاتية ضمن قاعدة بيانات غلف تالنت.

وخلال العام الماضي، بلغ إجمالي عدد المتخصصين الذين تم التواصل معهم من قبل الشركات العاملة في الإمارات عبر موقع جلف تالنت خلال العام الماضي 216 ألف موظف. ويعد ذلك الرقم مماثلاُ لمستوى عدد فرص التوظيف التي تم طرحها عبر الموقع خلال عام 2016. فيما يبلغ عددهم الأشخاص المسجلين في قاعة بيانات غلف تالنت حوالي مليوني باحث عن فرصة توظيف في الإمارات.

قطاعات

وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر توظيفاً في الدولة خلال 2017، أظهرت بيانات الموقع أن قطاعات النفط والغاز، والصحة، والتصنيع كانت الأسرع نمواً فيما يتعلق بالتوسع في مجال التوظيف. ومن المتوقع أن تهيمن هذه القطاعات على مجال التوظيف في الإمارات خلال 2018. وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، يعد النفط والغاز، والصحة، والمصارف أكثر القطاعات نشاطاً في مجال التوظيف. فيما يعد الطلب على التخصصات المالية والموارد البشرية والتسويق وتقنية المعلومات الأعلى في الإمارات، وذلك مقارنة بتوفر الكوادر المؤهلة.

وكانت استبيان أجراه «جلف تالنت» مؤخراً وشمل أكثر من 1100 رئيس ومدير تنفيذي لشركات في دول مجلس التعاون الخليجي قد كشف أن 13 % من الشركات في الإمارات قد زادت عدد موظفيها مؤخراً في ظل الانتعاش الاقتصادي في الدولة بالإضافة إلى تأثير الانفاق على مشاريع البنية التحتية الخاصة بـ«إكسبو 2020».

عوامل

وحسب نتائج الاستطلاع، كان العامل الأكبر وراء نمو حركة التوظيف بدول مجلس التعاون بشكل عام الارتفاع في أسعار النفط مؤخراً وما صاحبه من تفاؤل في قطاع الأعمال. وقد اقتربت أسعار النفط الخام من حوالي 60 دولاراً أميركياً للبرميل خلال الستة أشهر الماضية بعد أن كانت تتراوح بين 30 و50 دولاراً لفترة طويلة بين عامي 2016 و2017.

وأظهر الاستبيان أن قطاع النفط والغاز يشهد حالياً أسرع نمو في أعداد الموظفين في المنطقة حيث قالت 39% من الشركات إنها تزيد عدد الموظفين للاستفادة من المشروعات وفرص الأعمال الجديدة. ويواصل قطاع الرعاية الصحية توسعه بفضل ارتفاع عدد السكان وتطوير الأطر التنظيمية التي تستهدف زيادة تغطية التأمين الصحي.

كما يشهد القطاع المصرفي نمواً جيداً. وفيما يتعلق بالطلب على المهارات المهنية، جاء المهنيون في القطاع المالي على رأس القائمة بفضل اعتماد نظام ضريبة القيمة المضافة والحاجة لتحديث العمليات والأنظمة المالية. وجاء المهنيون في قطاع الموارد البشرية في المركز الثاني، ثم المهنيون في قطاع التسويق.