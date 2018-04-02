1500 مشارك في «فيابسي دبي» 27 الجاري

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال مؤتمر صحافي أمس استضافة الدورة 69 من مؤتمر «فيابسي دبي 2018» في دبي، والذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وذلك على مدى 6 أيام خلال الفترة من 27 أبريل – 2 مايو.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث نخبة من كبار الشخصيات والوفود الرسمية، إلى جانب ما يزيد على 1500 مشارك من الخبراء في قطاع العقارات، يمثلون نحو 70 دولة، لتبادل الآراء تحت شعار «مستقبل المدن».

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، نجحت دبي في الفوز باستضافة هذا الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مشيرا إلى أن دبي نالت هذه الثقة لموقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، وتوافر خطوط الربط الجوي، والبنية التحتية القوية من شبكات مواصلات واتصالات وفنادق بمعايير عالمية راقية، إضافة إلى تمتعها بأعلى درجات الأمن والسلامة، يضاف إلى ذلك كله امتلاكها الخبرة العالية في تنظيم المؤتمرات الدولية الضخمة.

وأضاف إن نجاح دبي في استضافة هذا الحدث، تكون قد سجلت إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيد تميّزها في المحافل الدولية. وتحقق الفوز نتيجة تضافر جهود عدد من المؤسسات الرسمية في دبي، وبدعم من دائرة السياحة والتسويق التجاري، وطيران الإمارات وغيرهم من الشركاء المحليين، وهو ما يعزز من مكانة دبي وسمعتها الراسخة كوجهة عالمية متنوعة لاستضافة فعاليات الأعمال. ونحن واثقون من أن الدورة التاسعة والستين من المؤتمر، ستكون متميزة، بما يليق بسمعة دبي في هذا المجال«.

المدن السعيدة

يتولى الاتحاد الدولي للعقارات تنظيم مؤتمر فيابسي، ويعتبر الاتحاد أقدم وأكبر جمعية عقارية، حيث يزيد عدد أعضائه على مليون ونصف المليون عضو، كما يعدّ الجهة الاستشارية العقارية الوحيدة لدى الأمم المتحدة. ستسلط فعاليات»فيابسي دبي 2018«الضوء على محور رئيسي، وهو»المدن السعيدة«، وستشارك فيه نخبة مرموقة من الخبراء الدوليين والوفود العالمية المعنية بالقطاع العقاري.

وقال فاروق محمود، الرئيس العالمي لمؤتمر فيابسي: أثبتت دبي مرة أخرى قدرتها على استضافة مؤتمر مميز من نوعه يرتقي إلى مستوى سمعتها الطيبة للغاية، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي أسهم بحكمته في تعزيز مكانة دبي لتصبح مدينة عالمية بكل المقاييس.

وسيساعد المؤتمر على جذب العديد من المستثمرين والمهتمين من جميع أنحاء العالم. ونود أن نتقدم بالشكر إلى شركائنا في دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومعهد دبي العقاري لمساهماتهما العديدة، وما أظهراه من تعاون لضمان النجاح لهذا المؤتمر».

وقال: حضرت ونظمت المؤتمرات في جميع أنحاء العالم، وأعتقد أن دبي تعتبر من أفضل الأسواق، وهي مقبلة على مستقبل عظيم كمركز تجاري في غرب آسيا، مشيرا إلى أن خبراتها في مجالات إدارة وتسجيل وتنظيم الأراضي والأملاك ترتقي إلى أفضل المستويات العالمية، كما يسعى فريقها باستمرار لتحسين النظم والعمليات الشاملة، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف في القطاع العقاري.

ويحرص الاتحاد العقاري الدولي منذ العام 1954 على العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة ويعد الجهة العقارية الدولية الوحيدة التي تضطلع بمكانة المنظمة غير الحكومية الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.