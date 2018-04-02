محرّكات البحث تعزز حركة التسوّق في المتاجر

أكد بحث حول «التأثير الرقمي على التسوّق في المتاجر» أن 3 من بين كل 4 أشخاص ممن يحصلون على المعلومات في نتائج البحث يقومون بزيارة المتاجر. وهذا ينفي الاعتقاد بأن نتائج البحث تقود المستهلكين فقط إلى الموقع الإلكتروني للمتجر، وبذلك فهي تعد وسيلة قوية لدفع المستهلكين عبر الإنترنت إلى الذهاب للمحلات التجارية ومنافذ البيع.

وهذا يفسر الزيادة الكبيرة في استخدام استفسارات خاصية «بالقرب مني» عبر كل من الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب لمتاجر التجزئة، وتزداد عالمياً وفي أسواق الشرق الأوسط أيضاً.

وقال خوشال خان، مدير تحسين محركات البحث، شركة «آر بي بي آي»: إن أكثر من 90٪ من الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط يستخدمون الإنترنت، وأصبحت الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر تُستخدم لمهام عدة منها البحوث الأكاديمية والمهنية والتسّوق وتوصيات المطاعم وجميع جوانب تخطيط السفر، إضافة إلى استخدام المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من القنوات الرقمية عبر الأجهزة المحمولة أو أجهزة سطح المكتب.

وأوضح أن محركات البحث الرئيسية تعمل على مواكبة هذا النمو السريع من خلال تحديث خدماتها باستمرار لتقديم أفضل تجربة بحث ممكنة للمستخدمين عبر الإنترنت، حيث نشهد التغيرات والتحديثات بشكل مستمر في محركات بحث مثل غوغل (وهو محرك البحث المفضل لـ 97٪ من المستخدمين في الإمارات) لعرض نتائج البحث الخاصة بهم.

وأشار إلى أن نتائج البحث اليوم أصبحت تركز على تقديم المعلومات ذات الصلة بشكل فوري في صفحة البحث بدلاً من توجيه المستخدم لزيارة الموقع. وتطورت طريقة عرض نتائج البحث على نحو يركز على جعل نتائج البحث ذات طابع محلي ومرتبطة بالموقع الجغرافي للمستخدم.

وهذا يتضمن نتائج بحث شاملة لمعلومات من ويكيبيديا ومصادر موثوق فيها، إضافة إلى ترتيب نتائج البحث استناداً إلى موقع المستخدم والتي يتلقاها من الخرائط ويلوبيدجز، وغيرها من المصادر الأكثر مصداقية.

وتشير الإحصاءات إلى أن 50٪ من عمليات البحث التي تتم على الهواتف المحمولة في نطاق محلي تؤدي إلى زيارة المتجر في غضون يوم واحد، وبنسبة 34٪ لمن يقومون بالبحث من خلال أجهزة الكمبيوتر والتابلت.

ويحصل أكثر من 80٪ من مستخدمي الإنترنت عبر الهواتف المحمولة على المعلومات بسهولة، وهذا يزيد من احتمالية قيامهم بالشراء عبر الإنترنت. ولا تزال منطقة الشرق الأوسط متأخرة في ما يتعلق باستخدام البحث المحلي وسيلة لتعزيز وجود العلامات التجارية على الإنترنت ومبيعاتها الإجمالية.

والحاجة للاستفادة من هذه الوسيلة مستمرة في النمو وخاصة مع اتباع قطاع التجزئة لنهج متعدد القنوات، والعلامات التجارية بحاجة إلى إعطاء الأولوية لتحسين البحث المحلي من أجل دعم مبادرات التسويق.

ويؤكد تقرير آر بي بي آي لعام 2017 حول البحث المحلي للتسويق أهمية البحث المحلي، ودوره في مساعدة الشركات والمتخصصين في مجال التسويق الرقمي على تحسين البحث المحلي في المنطقة. ويشمل التقرير جميع العوامل الرئيسية التي حددها قادة الرأي في المجال، إضافة إلى طرق تم اختبارها للمساعدة في تحسين البحث المحلي للأعمال التجارية.