مساحات البناء في مشاريع «عزيزي» أكبر من موناكو 21 مرة

كشف مرويس عزيزي، رئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي، أن مساحات البناء التي يجري تطويرها في مشروعين يقعان في إطار المشروعات الأم التي تطورها مجموعة ميدان تصل إلى 42 كيلومتراً مربعاً، ما يعني إن إجمالي مساحات البناء في المشروعين أكبر من مساحة إمارة موناكو في جنوب قارة أوروبا بـ21 مرة.

وتبني المجموعة في الوقت الراهن مشروع «عزيزي ريفييرا» بقيمة 12 مليار درهم، ويشتمل المشروع، بموقعه المميز في «ميدان ون» بمدينة محمد بن راشد بالحي الأول ضمن مشروع ميدان، على 69 بناية سكنية متوسطة الارتفاع، تضم 13 ألف وحدة سكنية، تتنوع بين شقق مكونة من غرفة واحدة، وغرفتين، واستوديو، فضلاً عن حي كامل لتجارة التجزئة، وفندقين من فئتي الأربع والخمس نجوم.

ووالمشروع الثاني هو «عزيزي فيكتوريا» في ديستريكت 7 بمدينة محمد بن راشد الذي بدأت فيه أعمال البناء في مارس الماضي بعدما أرست الشركة عقدين بقيمة 1.5 مليار درهم لمباشرة أعمال البناء والإنشاء في المرحلة الأولى التي تضم 32 مبنى توفر 4000 وحدة سكنية، ومن المقرر أن يتم إنجاز الأعمال الإنشائية في الربع الثالث من العام 2019. وكانت المجموعة اعتمدت ميزانية 2018 بقيمة 9.1 مليارات درهم، وهو رقم يفوق بكثير ميزانية 2017 بأضعاف، وبغرض تعزيز الدور الفاعل الذي تلعبه في القطاع العقاري في دبي.