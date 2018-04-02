استمرار العمل بقرار البيع المباشر في سيتي سكيب غلوبال

أكدت دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن المطورين العقاريين المشاركين في دورة سيتي سكيب غلوبال 2018، سيتمكنون من بيع مشاريعهم المقامة داخل الإمارات مباشرة من على منصاتهم في سيتي سكيب غلوبال عقب نجاح تطبيق هذا القرار في دورة المعرض لعام 2017. بلغت قيمة التعاملات المبرمة خلال أيام المعرض الثلاثة 870 مليون درهم، وهو ما شجع دائرة الأراضي والأملاك على مواصلة العمل بقرار إمكانية البيع والشراء في المعرض.

مشاركات ناجحة

وأكد العديد من العارضين نجاح مشاركتهم في سيتي سكيب جلوبال 2017" ومنهم: عزيزي للتطوير التي باعت مرحلتها الأولى بالكامل لمشروع الواجهة البحرية عزيزي ريفيرا البالغ قيمته 12 مليار درهم؛ بالإضافة لقيام أحد المشترين بشراء وحدة في أمنيات ون النخلة بمبلغ قياسي ليحطم رقم أغلى منزل طابقي، بسعر 102 مليون درهم.

وشهد المعرض أيضا قيام عدد من كبار العارضين أمثال نخيل وموتور سيتي وديار بإطلاق مشاريع جديدة. وقامت نخيل بإطلاق مشروع بقيمة 4 مليارات درهم؛ فيما قامت الاتحاد العقارية بالكشف عن المخطط الكلي لمنطقة موتور سيتي والبالغ قيمته 8 مليارات درهم؛ وديار التي أطلقت مشروع ساوث باي بقيمة مليار درهم في منطقة الخليج التجاري. وتتوقع نسخة المعرض لعام 2018 أن تكون مسرحاً لإطلاقات وإعلانات لمشاريع جديدة وتحديثات لمشاريع قائمة.

ويستعد المطورون الدوليون للمشاركة في سيتي سكيب أبوظبي، الذي يقام بين 17- 19 أبريل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، والذي يتيح عمليات البيع والشراء للعام الرابع على التوالي، فيما ينعقد معرض سيتي سكيب جلوبال بين 2 و4 أكتوبر بمركز دبي التجاري العالمي، بحضور أكثر من 250 شركة من 100 دولة.