«النعيم» المصرية تخطط لإطلاق صندوق عقاري في الإمارات

قال يوسف الفار الرئيس التنفيذي لشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية المصرية، إن شركته المدرجة أسهمها في بورصتي دبي ومصر، تخطط لإطلاق صندوق عقاري في السوق الإماراتية على أن يتم إدراجه في البورصة في خطوة لاحقة.

وأضاف في تصريحات لــ«البيان الاقتصادي»، إن التصحيح السعري في القطاع العقاري خلق فرصاً للمستثمرين للاستثمار بتكلفة منخفضة من خلال صناديق الاستثمار العقارية، التي تُعرف عالمياً بمصطلح «ريت».

وأوضح أن صناديق الاستثمار العقارية حققت أداءً جيداً في السوق المحلية، لا سيما مع وضوح أنظمتها وسهولة التعامل بوحداتها بيعاً وشراء بشكل مماثل للأسهم المدرجة بالأسواق. وتحتوي صناديق الاستثمار العقارية على أصول عقارية منشأة ومطورة.

دراسة

وقال يوسف الفار إنه من السابق لأوانه تحديد الحجم النهائي لرأسمال الصندوق حيث لا يزال تحت الدراسة فيما تنتظر التوقيت المناسب للإطلاق. وأوضح أن التركيز في الفترة الماضية كان على إتمام خطوات الإدراج بسوق دبي، وبعدها ستباشر الشركة في خططها التوسعية في منطقة الخليج.

وأدرجت النعيم القابضة الأحد الماضي، أسهمها في سوق دبي المالي، في خطوة تعد الأولى من نوعها من قبل شركة مساهمة عامة مصرية تبادر إلى الإدراج المزدوج في السوق. وأضاف إن الشركة تدرس في الوقت الراهن عدة فرص استحواذ بالقطاع المالي في الإمارات والسعودية ومع التوصل لاتفاق الحصول على الموافقات النهائية من الجهات التنظيمية سيتم الإعلان عنها.

تخارج

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية المصرية أن هناك توجهاً للتخارج من الأنشطة غير الرئيسية وبيع الشركات المملوكة بأقل من 50% والتركيز على القطاع المالي بعد فترة توقف منذ الأزمة المالية العالمية.

وتتوزع نسب المساهمة في رأسمال الشركة البالغ 219 مليون دولار بين مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 53.6% ومصر 43.4% وباقي الدول العربية 0.8%، والأجانب 2.2%.

ويمتلك بنك الإمارات دبي الوطني حصة قدرها 5.12% من رأسمال الشركة وبنك أبوظبي الوطني 4.22%.