«أراضي دبي» توقع اتفاقية للرهن الإلكتروني مع «دبي الإسلامي»

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن إبرامها اتفاقية للرهن الإلكتروني مع بنك دبي الإسلامي.

وقع الاتفاقية جمعة بن حميدان، نائب المدير العام لأراضي دبي ومحمد عبدالله النهدي، نائب الرئيس التنفيذي- رئيس العمليات في بنك دبي الإسلامي.

وقال جمعة بن حميدان: «تأتي الاتفاقية الجديدة للرهن الإلكتروني مع بنك دبي الإسلامي متناغمة مع جهودنا الهادفة إلى دعم رؤية دبي لتعزيز التحول الرقمي، وتوفير تعاملات مريحة لجميع الأطراف. ويسرنا أن نعرب عن شكرنا للقائمين على البنك لتعاونهم الدائم معنا، ودعم مختلف مبادراتنا التي تسهم في الارتقاء بالقطاع العقاري».

تكامل الخدمات

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التكامل في الخدمات المقدمة للمتعاملين بين بنك دبي الإسلامي ودائرة الأراضي والأملاك، ما يسهم في اختصار الوقت، وتوفير الجهد، وتقليص الإجراءات اللازمة، وذلك من خلال تقديم الوثائق الخاصة بتسجيل عقد الرهن لدى البنك مباشرة عن طريق نظام الرهن الإلكتروني، الذي قامت دائرة الأراضي والأملاك بتطويره لهذه الغاية، ومن دون الحاجة للحضور إلى مقر الدائرة، أو مراكز الخدمة التابعة لها.

خطوة مهمة

وقال محمد النهدي، نائب الرئيس التنفيذي -رئيس العمليات في بنك دبي الإسلامي: «يعتبر تعاوننا مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي بخصوص خدمات الرهن الإلكتروني الجديدة خطوة مهمة لسعادة المتعاملين، وهذه المبادرة ستقدم حلاً أكثر فعالية يسهم في اختصار الإجراءات والوقت لمتعاملينا. وباعتباره أكبر بنك إسلامي في الإمارات فقد لعب دبي الإسلامي دوراً حيوياً في شراكات استراتيجية مع مؤسسات حكومية بارزة دعماً لرؤية القيادة في خلق ثقافة الابتكار».

نمو مستدام

من جهته، قال سلطان إبراهيم الأكرف، مدير أول إدارة خدمات التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تشكل هذه المبادرة خطوة جديدة في الجهود، التي نبذلها في أراضي دبي نحو تقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة لمتعاملينا. وتتكامل هذه المبادرة مع رؤية قيادتنا الرشيدة لنشر السعادة، والارتقاء بمكانة دبي لتكون المدينة الأذكى في العالم».