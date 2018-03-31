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تقرير

«كونديه ناست ترافيلر»: دبي محطة تستحق التوقّف عندها طويلاً

المصدر:
  • دبي - البيان
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أشارت مجلة كونديه ناست ترافيلر العالمية إلى أن السائح الذي يتوقف في دبي في رحلة عابرة لا يملك إلا أن يبقى فيها لفترة طويلة كي يتمكن من مشاهدة معالمها الرائعة جاء ذلك في تقرير نشرته المجلة مؤخراً عن دبي بعنوان «دبي: محطة تستحق التوقف عندها طويلاً». وتناولت في تقريرها الأنشطة التي يستطيع زائر دبي ممارستها أثناء توقفه فيها لفترة قصيرة قبل استكمال رحلته.

وذكر التقرير أن دبي نجت مؤخراً في تغيير وجهها، فلم تعد مدينة الأبراج الشاهقة، مراكز التسوق الفاخرة والشواطئ الساحرة فحسب، وإنما استطاعت أيضاً خلال الفترة الأخيرة أن تكشف عن وجه آخر رائع لها، وهو دبي المحبة للثقافة والفنون، وهو ما تمثل في الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية الناجحة التي باتت دبي تستضيفها خلال السنوات الأخيرة.

واستعرض التقرير عدداً من الوجهات، المقاهي والمطاعم الجديرة بالزيارة في دبي. يذكر أن المجلة هي الإصدار البريطاني من مجلة كونديه ناست الأميركية، وتتخصص في شؤون السياحة الفاخرة وسوق العطلات الفخمة.

 

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