«إي هوستينغ»: تأمين أصول البيانات أكبر تحديات السحابة

قال ساتشين بهاردواج، مدير التسويق وتطوير الأعمال لدي «إي هوستينغ داتا فورت»: تبقى تحديات تأمين أصول البيانات الخاصة بالمنظمة عبر السحابة هي المثبط و العائق الرئيسي نحو الانتقال إلى السحابة.

و في الوقت الذي تبنت فيه العديد من المنظمات نهج السحابة أولاً، لا يزال الكثير منها متردداً في الشروع في هذه الرحلة. وإن مجرد البدء في المشروع باعتباره هدفاً في حد ذاته ليس كافياً، فعند بدء عملية الانتقال إلى السحابة.

تتـــضمن الصــورة الكاملة لكيفية الحصول على عائد استثمار إعادة رسم وتـــصور لسياسة أمن بيانات المؤسسة لتشمل أصول السحابة الخاصة بها وكيفية إدارة مزود خدمات الســـحابة الخاص بها (CSP).

عناية

تحتاج المؤسسات التي تشرع في رحلة الانتقال للسحابة إلى تطبيق العناية الواجبة لتقييم مستويات الأمن المتضمنة في مزود خدمات السحابة CSP المختار. ويفترض وجود واحدة على الأقل من مواصفات الامتثال المذكورة والتي تشمل ISO 27001 و PCI-DSS و CSA-STAR و HIPAA وغيرها.

إن مطالبة مزود خدمات السحابة «CSP» بالإفصاح رسمياً عن مستوى المخاطر ومستوى الامتثال من خلال استبيان، هو مرة أخرى ممارسة شائعة، بالنسبة للإدارات القانونية والأمنية في المنظمة.

إن قضاء الوقت في الحصول على هذه الردود وتقييمها والانتقال إلى مستوى عالٍ من الشفافية فيما يتعلق بالتأهب الأمني لـمزود خدمات السحابة CSP، هو طريقة شائعة الاستخدام بالنسبة لمؤسسة المستخدم النهائي. و البحث عن كثب في الردود من مزود خدمات السحابة CSP سيساعد في الإجابة عن الأسئلة حول مستويات الأمان الداخلية.

تقنية

كما سيساعد قضاء الوقت وتجميع هذه الردود على إعداد سياسة مناسبة لأمن البيانات، تنطبق على أصول السحابة للمؤسسة. وعلاوة على ذلك، يجب دائماً إشراك فريق تقنية المعلومات الأساسي في المنظمة في أي عملية للانتقال إلى السحابة في مراحلها المبكرة. وقد يكون الخطأ الأكبر هو الانتقال إلى بيئة مزود خدمات سحابية ليست محمية ومؤمنة على قدر البيئة الداخلية للمنظمة.

عند ترحيل أعباء العمل من موقع العمل إلى السحابة، يتم اختبار قوة تصنيف بيانات المؤسسة. ليست كل البيانات بحاجة إلى نقلها من فرضية مكان العمل، مع وجود قائمة من متطلبات الامتثال المدرجة، إلى بيئة السحابة. وبعبارة أخرى، يجب أيضاً تطبيق سياسات تصنيف البيانات المطبقة في مكان العمل في السحابة، من حيث استبعاد البيانات وإدراجها.

وتمثل ملكية المسؤولية تغييراً أساسياً آخر من نظام إدارة البيانات في مكان العمل إلى إدارة البيانات القائمة على السحابة. وعادةً ما تجد منظمات المستخدمين النهائيين أنه بمجرد نقل بياناتهم إلى بيئة السحابة وفي حال إدارتها من قبل مزود خدمات السحابة CSP، فإن المهارات المطلوبة لأداء أدوار إدارة وتسيير تكنولوجيا المعلومات ستصبح زائدة عن الحاجة.

وسيتطلب ذلك وجود مجموعة جديدة من المهارات من قبل منظمة المستخدمين النهائيين، حيث ستشارك بشكل أكبر في مراقبة وإدارة عمليات مزود خدمات السحابة.