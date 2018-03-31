160 عارضاً يشاركون في «هاردوير آند تولز 2018» بدبي

تنطلق في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، الاثنين المقبل الدورة الجديدة لمعرض الأدوات ومعدات البناء «هاردوير آند تولز 2018» الذي تنظمه ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام في الفترة ما بين 2 وحتى 4 من أبريل، بمشاركة أكثر من 160 عارضاً.

يستهدف المصنعون والموردون العالميون لأدوات الأعمال المعدنية ومعدات تصنيع الفولاذ نمواً كبيراً في صناعة الأعمال المعدنية في منطقة الخليج، بدعم عدد كبير من المشاريع المدنية والتجارية والصناعية التي تم التكليف بها على مستوى المنطقة. وتعزز الأحداث الدولية الكبرى مثل معرض إكسبو دبي الدولي 2020.

إضافة إلى مشاريع البنية التحتية الجديدة للنقل والقطاع اللوجيستي قيد التنفيذ حالياً، معدلات الطلب المتزايد على تصنيع الفولاذ وأدوات وتكنولوجيا الأعمال المعدنية.

في الإمارات وحدها، تفيد التقارير الصناعية أنه من المتوقع أن ينمو الطلب على الفولاذ بمعدل سنوي يتراوح بين 13 و 15 % على مدى السنوات القليلة المقبلة بعد أن سجل 15 % في عامي 2016 و2017.

وقال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، الشركة المنظمة للمعرض: «لقد أسفر النمو المستمر في استهلاك الفولاذ في المنطقة عن ارتفاع مواز في الطلب على أدوات وأنظمة تصنيع الفولاذ والأعمال المعدنية عالية الجودة».

وتابع باولس قائلاً: «لقد سعى المعرض منذ البداية جاهداً لرصد واقع السوق الإقليمي واتجاهاته ومتطلباته. ولهذا السبب قمنا بتسليط الضوء على أدوات الأعمال المعدنية ومعدات تصنيع الفولاذ، من خلال جلب عدد من المتخصصين الرواد في هذا المجال استجابة لمطلب إقليمي محتمل».

ومن المتوقع أن يصل حجم الاستيعاب السنوي للفولاذ في الدولة إلى أربعة ملايين طن في وقت قريب، حيث لا تزال شهية تصنيع المعادن قوية مع مشاريع البنية التحتية المرتبطة بمعرض إكسبو، والتي تقترب من مرحلة الانتهاء سريعا.

ويستفيد كبار الموردين الدوليين والمحليين لآلات تصنيع الفولاذ وقصّ المعادن وغيرها من التطبيقات الهندسية ذات الصلة بقوة من هذا الطلب المرتفع في معرض هاردوير آند تولز الشرق الأوسط 2018 أكبر معرض تجاري في المنطقة، متخصص لصناعة الأدوات والمعدات ومواد البناء والآلات.

تعد «دي إم جي موري»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الآلات، من أبرز المشاركين في المعرض التجاري المتخصص، ومن العارضين الجدد الآخرين في المعرض شركة ناركس للأدوات والمعدات الصناعة، ومقرها الإمارات، وهي المصدر الإقليمي لعلامات الأعمال المعدنية الشهيرة مثل كاريف، ستيلتيلور، هايرثيرم، أطلسكوبكو، هانس ليزر، وسيمساف.