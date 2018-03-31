«وان إم» تستعد لطرح أول عملة رقمية خارج نطاق الإنترنت

كشفت شركة «وان ام ONEm» البريطانية، ومقرها الإقليمي في واحة دبي للسيليكون، عن استعداداتها للطرح الأولي لأول عملة رقمية يمكن التعامل بها خارج نطاق الإنترنت mCoin.

وقالت الشركة إن الطرح الأولي للعملة سيكون يوم 16 أبريل 2018 على هامــش الملتقى العالمي للبلوك تشين الذي سيـــقام في مدينة دبي.

وقال المهندس حاتم إبراهيم، الشريك المؤسس ومدير التشغيل لدى شركة ONEm، إن تطوير العملة الرقمية mCoin هو نتيجة طبيعية لمسيرة التقدم والتطوير لمنظومة الشركة التقنية على مدى الأعوام الستة الماضية، ولخدماتها التي تطمح من خلالها لتوفير محتوى وخدمات الإنترنت إلى حوالي 3 مليارات من مستخدمي الهاتف المحمول غير المتصلين بالإنترنت حول العالم، وذلك دون الاتصال بالإنترنت.

وأضاف أن فكرة mCoin مبنية على نموذج عمل قائم أصلاً، وهي ترتكز بالكامل على خدمات شركة ONEm المتنوعة التي تسعى لتوفير خدمات ومحتوى الإنترنت دون الحاجة للاتصال بها، وأيضاً تعتمد على التبادل التجاري خارج نطاق الإنترنت، وقائمة على الخدمات والمخرجات التي تقدمها شركة ONEm حالياً.

عملة بلا مضاربات

وأكد الشريك المؤسس أن عملة mCoin لن تشهد ارتفاعاً أو هبوطاً مفاجئين وأوضح أنها ليست عملة تقليدية تدخل في الأسواق للمضاربة، بل هي قائمة على نموذج عمل مبني على شراكات محلية وإقليمية تحدد قيمة العملة نفسها.

وتخدم المجتمعات التي يتم التداول فيها بشكل سلس من غير تعارض مع أي أنظمة مالية أو أي أنظمة أخرى، بل تدعمها، لأنها هي ستكون جزءاً أصيلاً من منظومة عمل قائمة ومدعمّة بخدمات ONEm وأهمها sWeb.

وقال إن المرحلة الحالية هي مرحلة الاكتتاب، ومن ثم سيبدأ الطرح الأولي بتاريخ 16 أبريل 2018 في الملتقى العالمي للبلوك تشين الذي تستضيفه مدينة دبي، وإنه سيتم الإعلان في ذات اليوم عن أول محفظة رقمية تعمل خارج نطاق الإنترنت، موضحاً أن كافة المكتتبين سيبدؤون بالحصول على رصيدهم من خلال المحفظة الأولى التي تعمل خارج نطاق الإنترنت.

وأنه تم البدء فعليّاً بالتفاوض مع عدد من المنصات التي سيتم فيها إدراج mCoin، وسيتم الإعلان عن تلك المنصات تباعاً.

وقدم حاتم إبراهيم أيضاً تفاصيل كاملة لخارطة الطريق المرتبطة بالعملة الرقمية mCoin وكيفية ارتباطها بمخرجات منظومة ONEm الحالية ورؤيتها المستقبلية، وقال إنها ستتيح لأي متجر بسيط بناء قاعدة عملاء وتقديم نظام مكافآت لهم اعتماداً على العملة الرقمية مع أو بدون الاتصال بالإنترنت.

أب شرعي

وفي ظل التوجه العام للتحذير من عمليات الاحتيال التي تصاحب فورة العملات الرقمية على مستوى العالم، ولجوء بعض الشركات العالمية لاتخاذ إجراءات متمثلة بوقف الإعلانات ذات الصلة، بما فيها فيســبوك وغوغل وغيرها، قال م. حاتم إبراهيم: «نؤيد بشدة هذه الإجراءات، ونؤكد أنها تفتح المجال أمام المشروعات الأصيلة حتى تصل للعالم، فالعملات الرقمية التي تقف وراءها مشروعات وشركات معروفة ولها سجلات ملموسة هي التي ستثبت وجودها».