41 % نمو السياحة الصينية لدبي 2017

قفز عدد السياح الصينيين الوافدين إلى دبي بنسبة 41% العام الماضي حسبما ذكرت نشرة «ييساي غلوبال» أمس.

وسجل التدفق السياحي الصيني معدلات أعلى بكثير من المتوسط العالمي، الأمر الذي ساهم في تسجيل رقم قياسي جديد في السياحة الكلية في الإمارة وذلك على خلفية منح تأشيرة الدخول عند الوصول.

واستقبلت دبي 15.79 مليون سائح دولي في عام 2017 محققة بذلك زيادة سنوية بلغت 6.2 %.

وأصبحت الصين خامس أكبر مصدر للسياح في دبي العام الماضي، حيث تجاوز عددهم 764 ألف زائر مدفوعين بسياسة منح التأشيرة عند الوصول للمواطنين الصينيين التي تم اعتمادها اعتباراً من عام 2016.