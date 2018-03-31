«سيدات أعمال الشارقة» يشارك في «مؤتمر ستيب 2018»

يرعى مجلس سيدات أعمال الشارقة مشاريع ناشئة لـ 4 من عضواته خلال «مؤتمر ستيب 2018» الذي انطلقت فعالياته أمس بمدينة دبي للإنترنت.

وذلك في إطار سعيه المتواصل لدعم شركات رائدات الأعمال.

وتسلط رائدات الأعمال خلال المؤتمر الضوء على أحدث الابتكارات في منتجاتهن وخدماتهن بهدف استقطاب المستثمرين على المستوى الإقليمي وتأمين شركاء لأعمالهن التجارية.

ويستضيف المؤتمر في دورته لهذا العام أكثر من 250 شركة ناشئة تعرض خدماتها في مجالات متنوعة كالتكنولوجيا في المالية والتسويق، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية.

تواصل

وتهدف مشاركة مجلس سيدات أعمال الشارقة في المؤتمر إلى مساعدة الشركات الناشئة التابعة لمنتسباته من رائدات الأعمال على التواصل وبناء شبكة من المعارف بهدف تأمين شركاء لأعمالهن ولقاء مزودي الخدمات وتعزيز الخبرات من خلال الوصول إلى فرص التدريب والإرشاد إلى جانب توفير الفرصة للشركات الناشئة لاختيارها للمشاركة في مسابقة المؤتمر الرئيسة، حيث يقع الاختيار على عدد من الشركات لعرض أعمالها أمام كبار المستثمرين والمتخصصين.

تأهيل

وتتكون المسابقة من مرحلتين رئيستين تشمل المرحلة الأولى 30 شركة ناشئة، حيث تمنح كل شركة دقيقتين لإقناع فريق الخبراء بأحقيتها للانتقال إلى المرحلة الثانية وتتأهل خمس شركات متنافسة فقط إلى المرحلة الثانية وفيها تمنح كل شركة سبع دقائق لعرض أعمالها ويتبعها تحليل للمشاريع تستضيفه «ومضة كابيتال».

وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة بالوكالة: «لقد وفر المجلس من خلال المشاركة في هذا الحدث لرائدات الأعمال الأربع فرصة ثمينة لتعزيز شركاتهن وإبراز قدراتهن على الابتكار في عالم تجاري متسارع يتنامى فيه استخدام التكنولوجيا بشكل كبير».