جائزة «أفضل تطبيق إلكتروني حكومي» لـ«اقتصادية عجمان»

فازت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن فئة «أفضل تطبيق إلكتروني حكومي» جاء ذلك خلال حفل الإعلان الرسمي عن الفائزين بمسرح المجاز في الشارقة.

وقال علي عيسى النعيمي، المدير العام: إننا في دائرة التنمية الاقتصادية سعداء بهذه الجائزة، حيث يأتي تحديث التطبيق الذكي تماشياً مع التوجه الاستراتيجي للدائرة نحو إسعاد المتعاملين، ودفع عجلة التحول الذكي الذي يعد أحد الأولويات الاستراتيجية لحكومة عجمان. ويمثل التحديث دفعة قوية باتجاه الارتقاء بالخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات لمواكبة التكنولوجيا المتطورة لتهيئة بيئة تنافسية لجذب واستقطاب الاستثمارات.