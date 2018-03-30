«مهارات العمل الجماعي» في غرفة الشارقة

نظم مركز الشارقة للتدريب والتطوير بغرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس برنامجا تدريبيا بعنوان «مهارات بناء فريق العمل الجماعي وتعزيز روح المبادرة والتمكين الإبداعي».

شارك في البرنامج عدد من موظفي وموظفات الإدارات والمكاتب والأقسام بالغرفة. قدم البرنامج الدكتور فؤاد قاسم الشعيبي أستاذ القانون وخبير بإدارة المعرفة في القيادة العامة لشرطة دبي.

وشملت محاور التدريب عدداً من المواضيع المتعلقة بالسبل الحديثة والصحيحة في بناء فريق عمل جماعي يعمل في إطار موحد لخدمة الأهداف الرئيسية والاستراتيجية للمؤسسة ومدى أهمية توفير بيئة مثالية ومحفزة ومشجعة لإطلاق المبادرات التي ترتقي بالأداء العام والمرتبطة بقياس واضح المعالم للتقييم لمضاعفة المساعي في تمكين الموظف للإبداع سواء في إطار تخصصه أو خارج نطاق عمله الاعتيادي.

وقامت مريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع خدمات الدعم بتوزيع شهادات إتمام المشاركة في البرنامج التدريبي. كما تم تقديم شهادة شكر وتقدير الى الدكتور فؤاد الشعيبي في البرنامج «أ» الذي يأتي ضمن خطة عمل المركز في تعزيز ونشر المعرفة والاسهام في توفير برامج تخدم موظفي الغرفة وترفع من مستوياتهم وقدراتهم المهارية والمعلوماتية.

ومركز الشارقة للتدريب والتطوير هو ذراع الغرفة لتأهيل وتطوير الموظفين وفق منهج تدريبي على مدار العام مرتبط بشراكات تعاون استراتيجي مع العديد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وأيضاً مع القطاع الأكاديمي والتدريبي .