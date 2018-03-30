«إعمار» تطرح مجمع «كولكتيف» في «دبي هيلز استيت»

كشفت «إعمار للتطوير»، عن مفهوم جديدة ومبتكر لمساحات العيش المشترك في «دبي هيلز استيت» يقدم خيارات مميزة للمستثمرين.

وتركز وجهة «كولكتيف» الجديدة على توفير مجموعة واسعة من المرافق التي تتفوق على ما هو سائد في مشاريع مماثلة مما يضمن عوائد قيّمة على الاستثمار من خلال إعادة البيع أو التأجير. وتبدأ أسعار الوحدات السكنية من 671.8 ألف درهم للشقة التي تضم غرفة نوم واحدة.

ويقع «كولكتيف» على مسافة قريبة من «دبي هيلز مول» المرتقب، مما يتيح للسكان والمستثمرين فرصة التواجد في وجهة تمتاز بموقع حيوي وتتصل بنظام النقل العام ومحطة المترو التي يجري التخطيط لها على مقربة من المجمع السكني الجديد. ويقدم «كولكتيف» مرافق متنوعة تثري أساليب العيش المشترك في مساحات تشجع على التواصل وتوفر بيئة تعاونية راقية تناسب رواد الأعمال والمبدعين والمهنيين والعائلات على حد سواء.

وتشمل مجموعة المرافق التي يحتضنها «كولكتيف» الصالات الداخلية والخارجية وقاعة السينما ومركز اللياقة البدنية المجهزة بأحدث المعدات والمكتبة ومنطقة الألعاب و«الحديقة الخاصّة» وحوض السباحة، وغيرها. ويقدم المجمع للسكان خيارات متنوعة من متاجر التجزئة والمطاعم في منصة البوديوم.

ويقع «كولكتيف» بقلب «دبي هيلز استيت»، الوجهة المتكاملة التي تمثل واحة خضراء في قلب المدينة على امتداد 11 مليون متر مربع، أي ما يعادل مساحة 1550 ملعباً لكرة القدم.

ويمكن للسكان الاستفادة من المرافق العديدة التي يحتضنها «دبي هيلز استيت» ومنها ملعب الجولف المؤلف من 18 حفرة وحديقة «دبي هيلز بارك» التي تحفل بالمساحات الخضراء الواسعة بالإضافة إلى مسارات الجري والتركيبات الفنية والمائية وجادة «دبي هيلز بوليفارد» التي تنتشر في أرجائها وجهات تجارية وترفيهية ومطاعم ومقاهٍ متنوعة علاوةً على المدارس ومراكز الرعاية الصحية.

وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»: تحتضن دبي شريحة متنامية من رواد الأعمال الشباب والمبتكرين والمهنيين والمبدعين الذين يفضلون الإقامة في وجهات تعكس رؤاهم وتطلعاتهم العصرية. وتم تصميم مجمع «كولكتيف» ليقدم خياراً جديداً يحفل بالأجواء الاجتماعية الراقية مع مرافق متكاملة بما في ذلك مساحات العمل المشترك ضمن المباني.

ويعتبر «دبي هيلز استيت» أحد أكبر المجمعات المتكاملة في المدينة، وتطوره «إعمار العقارية» كمشروع مشترك مع «مِراس»، ويقدم فرصة فريدة للاستمتاع بأسلوب حياة هادئ في قلب مدينة دبي.