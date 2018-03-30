جولة لطلاب جامعة عجمان في رأس الخيمة

نظمت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة جولة تعريفية لطلاب «جامعة عجمان» أطلعتهم خلالها على أبرز المعالم السياحية في الإمارة، ضمن جهودها الرامية إلى الترويج للقطاع السياحي وتعريف طلاب دولة الإمارات العربية المتحدة بالمعالم والعروض السياحية والترفيهية التي تحتضنها إمارة رأس الخيمة.

واطلع الطلاب على الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة سياحية رائدة، وإنجازاتها عام 2017 بما فيها رفع أعداد زوار الإمارة والخطوات التنموية الجديدة وإطلاق المنتجات السياحية المتميزة في الإمارة التي تعد من أسرع الوجهات السياحية نمواً في المنطقة.

وقال هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: في إطار حرصنا المتواصل على الترويج للثروات الثقافية والطبيعية في إمارة رأس الخيمة والحفاظ عليها، سررنا بتنظيم هذا البرنامج لتعريف الطلاب بما تتمتع به الإمارة من معالم جاذبة.

وإحاطتهم بموروثها الثقافي الغني وتاريخها العريق الذي يعود إلى نحو 7000 آلاف عام، مؤكداً استهداف جيل الشباب في الإمارات وشتّى أرجاء العالم لحفز شغفهم تجاه الاطلاع والمعرفة وتوظيفه للترويج للإمارة عبر تعريفهم بأحدث عروضنا ومنتجاتنا السياحية وتمكينهم من اختبارها.

وأشار إلى أن الهيئة تتعاون مع عدد من الجامعات مثل جامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، والعديد من الجامعات الأخرى.