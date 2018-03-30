طائرة الإمارات إيرباص A380 في بيروت للمرة الأولى

استقبلت العاصمة اللبنانية بيروت أمس للمرة الأولى أكبر طائرة تجارية في العالم، وذلك مع هبوط طائرة طيران الإمارات إيرباص A380 في رحلة لمرة واحدة بمطار رفيق الحريري الدولي.

وشكل هذا الحدث معلماً بارزاً وإنجازاً تاريخياً لصناعة الطيران المدني في لبنان، حيث أكد استعداد المطار لاستيعاب الطائرة العملاقة ذات الطابقين.

وقاد الطائرة القبطان روبرت نيكولز من المملكة المتحدة ومساعده الضابط أول حسيب بو علوان اللبناني الجنسية. وسافر على الرحلة «ئي كيه 957» إجمالي 517 راكباً منهم من حجز خصيصاً لكي يكون ضمن ركاب هذه الرحلة الفريدة. وحملت الطائرة وفدا من دبي ضم حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الإمارات لدى لبنان.

وإلياس بو صعب، مستشار الرئيس اللبناني للتعاون الدولي، وبطرس بطرس نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية، والدكتور نجيب بن خضر نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات، وعلي جابر مدير مجموعة «إم بي سي».

ومروان الرحباني رئيس شركة الرحباني للإنتاج، وريمون خوزامي الرئيس التنفيذي لشركة الثريا لمقاولات البناء، وجوزيف غصوب الرئيس التنفيذي لشركة سي إم إس، وجهاد حيت الرئيس التنفيذي لمجموعة «جيتاك».

استقبال

ولقيت الطائرة فور هبوطها الساعة 10:35 صباحاً في مطار رفيق الحريري الدولي استقبالاً تقليدياً برشاشات المياه، كما كان في استقبال الوفد الذي وصل على متنها أفيديس غويديان وزير السياحة ممثلاً للرئيس اللبناني ميشال عون والنائب علي بزي ممثلاً لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ويوسف فينيانوس وزير النقل والأشغال العامة.

ورائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة، ووليد البخاري القائم بأعمال السفارة السعودية وعدد من مسؤولي الدولة والمطار. وعقب حفل الاستقبال، قام المدعوون من المسؤولين الحكوميين وكبار الشخصيات والإعلاميين وعدد من العاملين في صناعة الطيران بجولة داخل الطائرة، وقاد الجولة أفراد طاقم الخدمات الجوية ومنهم من يحمل الجنسية اللبنانية.

تسهيلات

وتقدم بطرس بطرس بالشكر إلى الحكومة اللبنانية ووزارة النقل وسلطات المطار التي قدمت جميع التسهيلات لجعل الحدث ناجحاً بكافة المقاييس.

وأكد التزام طيران الإمارات نحو لبنان. وقال في كلمة خلال حفل الاستقبال: طائرة A380 جوهرة أسطولنا وجزءاً أساسياً من استراتيجيتنا الشاملة، ويعد تشغيل الطائرة العملاقة إلى بيروت إنجازاً في مجال عملياتنا إلى لبنان، التي نخدمها منذ أكثر من 27 عاماً، ونحن ملتزمون بتحفيز مزيد من النمو في هذه السوق المهمة لنا.

10 أعوام

ودخلت إيرباص A380 الخدمة للمرة الأولى ضمن أسطول طيران الإمارات منذ 10 أعوام، وغيّرت الطائرة مفهوم السفر لحوالي 96 مليون راكب وزاد عدد رحلاتها حتى اليوم على 106 آلاف رحلة.

سماعات مبتكرة

من ناحية أخرى، تتيح طيران الإمارات لرواد صالاتها الخاصة في مطار دبي الدولي تجربة سينمائية غامرة، حيث توفر لهم سماعات رأس مسرحية Skylights. وسيجري اختبار السماعات المبتكرة في صالة رجال الأعمال في الكونكورس B خلال شهر أبريل ، وفي صالة الدرجة الأولى في الكونكورس B أيضاً خلال شهر مايو.

وتوفر طيران الإمارات هذه السماعات الجديدة في إطار التزامها بمواصلة تحسين تجربة العملاء على الأرض وفي الأجواء. وتزن كل سماعة رأس مسرحية 120 غراماً فقط، وتوفر تجربة مشاهدة عالية الوضوح على شاشة واسعة لمشاهدة محتويات بالأبعاد الثلاثة 3D ومواد فيديو عادية 2D. ويتيح نظام الصوت والصورة في السماعات للعملاء معايشة كل ما يشاهدونه بعمق.

حيث يتوفر تشكيلة من المحتوى، بما في ذلك أفلام ثلاثية الأبعاد وثنائية الأبعاد وتشكيلة من الأغاني والأفلام الوثائقية وفيديوهات محيطية 360 درجة. وتشمل الأفلام المتوفرة باتمان وسوبر وومن، وحلقات من سلسلة كوكب الأرض وغيرها. وهذه الخدمة مجانية، وتخطط طيران الإمارات لتوفير هذه التجربة في جميع صالاتها في دبي إذا لقيت صدى إيجابياً.

الرحلة

كانت رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 957» قد أقلعت من مطار دبي الدولي في تمام الساعة 7:25 صباحاً ووصلت بيروت في الساعة 10:35 صباحاً. وبعد حفل الاستقبال، غادرت الرحلة «ئي كيه 958» مطار رفيق الحريري الدولي في الساعة 2:15 بعد الظهر، ووصلت إلى دبي في الساعة 7:05 مساءً.