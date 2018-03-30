7 ملايين مسافر عبر مطار دبي في فبراير

استقبل مطار دبي الدولي ما يقرب من 7 ملايين مسافر في فبراير، وفقاً لتقرير حركة المرور الشهري الصادر عن مطارات دبي، أمس.

وبلغ إجمالي حركة المسافرين في فبراير (6 ملايين و928 ألفاً و547 مسافراً) بانخفاض 0.3% مقارنة مع (6 ملايين و948 ألفاً و157 مسافراً) في نفس الشهر من 2017.

وأظهر التقرير ثبات دول شرق أوروبا على قائمة الدول الأكثر نمواً، حيث ازدادت حركة السفر بين دبي وهذه الدول 17.6٪ في شهر فبراير الفائت، تليها أميركا الجنوبية (13.3٪)، وكومنولث الدول المستقلة (12.1٪). وظلت الهند في المرتبة الأولى من حيث إجمالي عدد المسافرين بما مجموعه 962 ألفاً و425 مسافراً.

وجاءت المملكة المتحدة في المركز الثاني بإجمالي 505 آلاف و255 مسافراً، تلتها المملكة العربية السعودية بإجمالي 490 ألفاً و85 مسافراً. وأظهر التقرير تصدر لندن قائمة المدن الأكثر حركة بالمسافرين عبر مطار دبي، بإجمالي 305 آلاف و768 مسافراً تلتها مومباي بإجمالي 207 آلاف.

وعلى صعيد حركة الطائرات، بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية 31 ألفاً و456 حركة في فبراير 2017، بانخفاض 3.2% مقارنة مع 32.4 ألف حركة في فبراير 2016. وبلغ حجم الشحن الجوي عبر مطار دبي في فبراير 191.575 طناً، بانخفاض 0.6% مقارنة مع 192.704 طناً في فبراير 2016.