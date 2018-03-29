«أدنوك» توقّع اتفاقيتين لبيع 1.5 مليون طن سنوياً من «النافتا»

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس اتفاقيتين مع شركة ايدمتسو كوسان ليمتد اليابانية، وشركة إس سي جي التايلاندية، تقوم أدنوك بموجبهما ببيع 1.5 مليون طن سنوياً من مادة النافتا للشركتين على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ويأتي الإعلان عن هذه الاتفاقيات في أعقاب إبرام «أدنوك» لاتفاقية مع شركة لوتي كيميكال تيتان الماليزية، واحدة من أكبر شركات إنتاج البوليفينات في جنوب شرق آسيا، تقوم أدنوك بموجبها ببيع مليون طن سنوياً من مادة النافتا للشركة الماليزية على مدى السنوات الثلاث القادمة.

وجرت مراسم التوقيع خلال زيارة عبدالله سالم الظاهري، مدير دائرة التسويق والتجارة في أدنوك إلى عملاء الشركة في اليابان، وكوريا الجنوبية وتايلاند.

وقال عبدالله سالم الظاهري: تماشياً مع استراتيجيتها 2030 للنمو الذكي تركز أدنوك على التوسع في الاستثمار بمجال التكرير والبتروكيماويات، وتعطي الشركة الألوية للأسواق الآسيوية التي تشهد نمواً متسارعاً حيث يشهد الطلب على المشتقات البترولية والمنتجات البتروكيماوية نمواً كبيراً.

وتقدم هذه الاتفاقيات التي أبرمناها مؤخراً دليلاً ملموساً على التزام أدنوك بتوفير إمدادات آمنة وموثوقة من المشتقات البترولية والمنتجات البتروكيماوية كجزء من برنامج مبادراتها الذي يهدف إلى بناء شراكات مفيدة للطرفين تحقق قيمة مستدامة.

إنتاج

وتنتج أدنوك أكثر من 12.5 مليون طن سنوياً من مادة النافتا، التي يتم استخدامها كمادة وسيطة لإنتاج عدد من المنتجات البتروكيماوية، بما في ذلك اللدائن. ويتم تحويل النافتا إلى أوليفينات ومن ثم تحول إلى راتنجات بولي أوليفين.

وتستخدم المنتجات النهائية المصنعة من مشتقات النافتا في عدد من التطبيقات اليومية بدءاً من المكونات والأجزاء البلاستيكية التي تستخدم في تصنيع السيارات والسلع المعمرة، والمنظفات والأقراص المدمجة وعبوات الألبان البلاستيكية ومواد تغليف الأغذية.

وتماشياً مع استراتيجية 2030 للنمو الذكي تهدف أدنوك لتعزيز العائد الاقتصادي وزيادة الربحية من خلال تحقيق النمو المتكامل والتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات لتلبية الطلب المتنامي على المشتقات والمنتجات البتروكيماوية، لا سيما في أسواق قارة آسيا التي تشهد نمواً مطرداً، حيث من المتوقع أن يتضاعف سوق المنتجات البتروكيماوية بحلول عام 2030.

وتهدف استراتيجية أدنوك للاستثمار في التكرير والبتروكيماويات إلى زيادة هوامش الربح من خلال مبادرات تعزيز مرونة الأصول وتسويق المنتجات.

استثمارات ضخمة

وتقوم أدنوك باستثمارات ضخمة تشمل تنفيذ مشاريع جديدة في مجال التكرير والبتروكيماويات تهدف لزيادة طاقة تكرير النفط الخام ومضاعفة إنتاجها من البتروكيماويات بأكثر من ثلاث مرات ليصل إلى 14.4 مليون طن سنوياً بحلول 2025. وتشمل المشاريع التي تخطط أدنوك تنفيذها كسارة جديدة لمزيج النافتا الخام، علاوة على استثمارات لرفع قدراتها في مجال تكرير النفط.

مصفاة وتهدف أدنوك من التوسعات والمشاريع التي تخطط لتنفيذها في مجال الغاز والتكرير والبتروكيماويات إلى بناء أحد أكبر المجمعات المتكاملة في موقع واحد لعمليات التكرير والصناعات البتروكيماوية على مستوى العالم في مدينة الرويس الواقعة في منطقة الظفرة في أبوظبي.

ملتقى

وستعقد «أدنوك» ملتقى كبيراً للاستثمار في التكرير والبتروكيماويات يومي 13 و14 مايو في أبوظبي سيتم خلاله كشف النقاب عن المزيد من التفاصيل المتعلقة باستراتيجية الشركة في مجال التكرير والبتروكيماويات ومن ضمنها المخطط الرئيسي لتطوير مجمع الرويس الصناعي الجديد.

الشركتان

تنتج "إيدمتسو كوسان" مجموعة من الكيماويات الأساسية تشمل الألولفينات مثل الايثلين والبروبلين والزيوت العطرية مثل البنزين الخطي، والباراكسلين والستارين مونومير، إضافة إلى مادة البلاستيك لأغراض صناعة الأقراص المدمجة وألواح الدوائر.

وتعد "إس سي جي" واحدة من أكبر شركات البتروكيماويات المتكاملة في آسيا وتعمل في تصنيع وتوريد تشكيلة واسعة من المنتجات البتروكيماوية تضم مونميرات عمليات التطوير والإنتاج وبوليمرات عمليات التكرير والبتروكيماويات، والبولي إيثلين، والبولفلين كلورايد، والبوليسترين وميتاكريليت الميثيل.