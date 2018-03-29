نظام لاستقطاب الكوادر الإماراتية عبر الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «كوغنيت»، المشروع المشترك بين شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، و«آي بي إم واتسون»، المتخصصة في تصميم وتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي، إبرام اتفاق مع «مبادلة»، بالتنسيق مع «هيئة الموارد البشرية»، تطبق بموجبه الشركات التابعة لمبادلة برنامج «تكافؤ» للذكاء الاصطناعي، الذي طورته «كوغنيت»، وهو نظام عالي الدقة، يساعد على تحديد الباحثين عن عمل من الإماراتيين ومطابقتهم مع الوظائف المتاحة لدى شركات «مبادلة».

ومن شأن هذا النظام تمكين مسؤولي الموارد البشرية في مجموعة «مبادلة» من التعرف على أفضل الكوادر والكفاءات الإماراتية ومن ثم استقطابهم.

حضر توقيع الاتفاق حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة للشؤون المؤسسية والرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «مبادلة»، وخالد القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «مبادلة»، ووقع الاتفاق عن «مبادلة»، منصور الكتبي، رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات في الشركة، وعن «كوغنيت»، أمل الجابري، الرئيس التنفيذي للشركة.

ويعتمد نظام «تكافؤ» على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتزويد مسؤولي التوظيف بأدوات ذكية لتحديد الباحثين عن عمل من الإماراتيين وتقييم مهاراتهم، وفق مجموعة محددة من المعايير، بما في ذلك المؤهلات العلمية، وسنوات الخبرة، ومستوى الخبرة، والقدرات. ومن شأن هذه التكنولوجيا مساعدة «مبادلة» وشركاتها في تكوين صورة أوضح عن المرشحين الباحثين عن عمل، إضافة إلى زيادة معدلات توظيف المواطنين.

وأوضح خالد القبيسي أن «مبادلة» تقوم بدور أساسي وريادي في دعم الاقتصاد المعرفي المتنامي في الدولة، ولكي تتمكن من الاضطلاع بهذا الدور الهام، لا بد لها من استقطاب وتوظيف أفضل الكوادر والكفاءات الوطنية. وهذا ما يحققه نظام «تكافؤ» تحديداً، فهو يستخدم تقنيات مبتكرة لدعم إدارات الموارد البشرية في «مبادلة» وشركاتها من خلال مطابقة فرص العمل المتاحة لديها مع الكفاءات الوطنية الباحثة عن عمل.

وقالت شريفة الجابري، المدير العام لهيئة الموارد البشرية بالإنابة: تهدف الهيئة من خلال نظام «تكافؤ» إلى تطبيق التصنيف الدولي القياسي للمهن في أنظمة الهيئة وإنشاء نظام إلكتروني ذكي لإجراء عمليات الترشيح والمطابقة بين الباحثين عن عمل والوظائف المتاحة بالبوابة الإلكترونية للهيئة، وتفعيل خطط الإحلال الوظيفي في «مبادلة» وشركاتها التابعة.

وقالت أمل الجابري: ستوظف «مبادلة» نظام «تكافؤ»، الذي يعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لدعم جهودها في مجال عملية التوطين.

شركاء استراتيجيون

وتتضمن قائمة الشركاء الاستراتيجيين وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الموارد البشرية بأبوظبي.

كما سيستفيد من الاتفاق العديد من الشركات التابعة لـ«مبادلة» مثل شركة «دو»، والإمارات العالمية للألمنيوم، و«كليفلاند كلينك أبوظبي»، و«هيلث بوينت»، ومركز «إمبريال كوليدج لندن للسكري»، ومركز العاصمة للفحص الصحي، «الياه للاتصالات الفضائية»، و«إنجازات لنظم البيانات»، «أبوظبي لطاقة المستقبل»، «الخدمات والحلول التوربينية»، و«مبادلة للبترول»، «دولفين للطاقة»، «روزوود أبوظبي»، و«أبوظبي للترفيه»، و«فورسيزونز أبوظبي»، و«مبادلة لخدمات إدارة الأعمال».