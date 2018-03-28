ثالث أعلى برج في دبي والسادس في العالم قريباً

تنطلق خلال النصف الثاني من العام الجاري 2018 في شارع الشيخ زايد بدبي عمليات إنشاء ثالث أعلى برج في الإمارة، وسادس أعلى برج في العالم.

حيث يبلغ طول ناطحة السحاب الجديدة 570 متراً طبقاً لتصريحات أدلى بها لـ«البيان الاقتصادي» مرويس عزيزي، رئيس مجموعة عزيزي.

وبحسب عزيزي فإن ناطحة السحاب الجديدة تتكون من 122 طابقاً ويتوقع إنجازها في موعد أقصاه أربع سنوات من بدء عمليات البناء ليكون عند اكتماله واحداً من أبرز الأيقونات المعمارية في العالم.

وأشار إلى أن العمل جارٍ مع شركة «أتكينز»، بهدف إضافة اللمسات الأخيرة على التصميم الهندسي للبرج ليواكب مكانة دبي وتميزها في عالم ناطحات السحاب الفريدة وغير المسبوقة.

وقال عزيزي، إن البرج سيشكل بعداً جمالياً استثنائياً على امتداد شارع الشيخ زايد، كما أنه سيمثل إضافة حقيقية بين الأبراج والفنادق المتواجدة في هذا الشارع، الذي يمثل أيقونة الإمارة؛ وسينافس أكثر ناطحات السحاب شهرة في العالم من حيث الحجم وجودة التصميم.

بالإضافة إلى ذلك، سيعزز البرج الجديد مكانة دبي كمركز عالمي للعقارات والرفاهية والسياحة، إضافة إلى جاذبيتها كوجهة رائدة لبعض ناطحات السحاب المعروفة على مستوى العالم".