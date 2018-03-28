93 % رضا المتعاملين عن خدمات «اقتصادية الشارقة» 2017

حققت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 93% نسبة رضا المتعاملين في العام 2017.

وذلك وفق استطلاع رأي دوري تقوم به لقياس مدى رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الرضا عن الخدمات المقدمة من قبل الدائرة.

وأظهر الاستبيان الذي أجرته الدائرة على عينة عشوائية من المتعاملين أن نسبة رضا المتعاملين عن خدمات الدائرة المقدمة من خلال مراكز الخدمة (تسهيل) بلغت 94%، في حين وصلت نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية 96%، وبلغت نسبة رضا المتعاملين عن خدمات (حماية المستهلك) 63%، في حين حققت نسبة رضا المشتكين 61%. وتعكس نتائج الاستبيان نجاح اقتصادية الشارقة في تطوير مفهوم متكامل للخدمات الإلكترونية والذكية بما يشمل السلاسة في تقديم الخدمة.

وأوضح سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن هذه الدراسات واستطلاعات الرأي تأتي ضمن حرص الدائرة للتعرف على مدى رضا المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها، ومعرفة أوجه القصور وجوانب التميز، على مستوى الفروع والإدارات والأقسام.

من جهتها، أكدت هنادي المهيري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، أن الدائرة اتخذت عدة إجراءات تحسينية إزاء الدراسة من أجل زيادة مستوى رضا المتعاملين، وذلك من خلال اجتماع الإدارة العليا الشهري وجهود مكتب المتابعة بالتنسيق مع الإدارات المعنية ووضع خطط تطويرية في مجال خدمة المتعاملين.