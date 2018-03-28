مجموعة بارسيلو الفندقية تتوسع في الإمارات

أعلنت إدارة مجموعة بارسيلو الفندقية التي تدير أكثر من 230 فندقاً في 22 دولة حول العالم، عن توسعها في منطقة الشرق الأوسط عبر بوابة الإمارات، وتدير المجموعة الإسبانية العمليات التشغيلية لعلامات «رويال هايد أواي هوتيلز أند ريزورتس»، وفنادق ومنتجعات «بارسيلو»، وفنادق ومنتجعات «أوكسيدنتال» وفنادق «أليجرو».

وقال سيمون بيدرو بارسيلو، رئيس مجموعة «بارسيلو» الفندقية«:» سجلت مجموعة «بارسيلو» الفندقية حضورها مسبقاً في دبي والشارقة من خلال افتتاح فندق «أوكسيدنتال شارقة جراند» و«شقق بارسيلو الفندقية دبي مارينا».

وأضاف: نحن في المراحل النهائية لتوقيع عقود تشغيل وافتتاح 8 فنادق جديدة في الإمارات بنهاية 2018، وسنبدأ خطة التوسع بافتتاح فندقين تحت علامة «أوكسيدنتال» في دبي من فئة الأربعة نجوم ضمن منطقة الإنتاج الإعلامي، وسيضم كل من الفندقين 239 غرفة وجناحاً. كما ستفتتح المجموعة فندق «بارسيلو» الجديد في دبي ضمن منطقة الجداف الجديدة.