«دو» تستعرض أحدث ابتكاراتها في «ستيب 2018»

تشارك الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» في فعاليات مؤتمر ستيب 2018 كشريك رسمي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذكية.

ويحضر المؤتمر 6000 شخص من المتخصصين في المجال التقني لمناقشة عدد من الموضوعات تشمل ريادة الأعمال والتكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المستقبل.

وتقوم «دو» خلال المؤتمر باستضافة معرض تفاعلي لاستعراض أحدث ابتكاراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تلقي كلمة رئيسية حول مستقبل «المدينة الذكية» والحلول المتصلة في دبي.

وقال جهاد طيارة، نائب الرئيس لتطوير الأعمال والشراكات في دو: «يوفر مؤتمر ستيب سنوياً منصة مميزة تتيح لشركات التكنولوجيا فرصة الاحتكاك والتفاعل مع بعضها البعض ومع المتخصصين في المجال التقني بهدف معرفة توجهات القطاع وتحقيق المزيد من التطور.

ويسعدنا المشاركة في مؤتمر هذا العام بصفة الشريك الرسمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذكية، حيث يوفر لنا المعرض فرصة تبادل الآراء والأفكار الخلاقة مع المشاركين إضافة إلى استعراض أحدث ابتكاراتنا في مجال التكنولوجيا».

وأضاف: «بصفتنا شركة مساهمة بتحقيق رؤية المدينة الذكية في الإمارات، فإننا نتطلع خلال المؤتمر إلى عرض محفظتنا الجديدة والمتكاملة من أحدث حلول المدينة الذكية، لا سيما فيما يتعلق بخدمات شبكات تكنولوجيا الجيل الخامس وتقنيات إنترنت الأشياء.

ونحن نعتقد بأن الإمارات حققت خطوات مهمة نحو العيش في مدن مستقبل الذكية، ومن خلال المشاركة في مثل هذه الفعاليات، ونسعى إلى استعراض جهودنا الهادفة إلى تحقيق هذه الرؤية وتعزيز موقع الإمارات ودبي كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار».

وتعرض «دو» بجناحها في المؤتمر مجموعة من الحلول والخدمات التي طورتها بما في ذلك حلول منصة «Dubai Pulse» ومنصة الهوية الذكية، وحلول منصة «حصَنتك» والحماية الذكية، وهي المبادرات التي تهدف إلى تعزيز رؤية المدينة الذكية والتحول الرقمي في دولة الإمارات. إلى جانب عرض حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ستعرض دو حلول السحاب لتكون بمثابة بنية تحتية متينة للابتكار في المستقبل.

كما تشارك رائدات أعمال في مركز الابتكار التكنولوجي «in5» في مدينة دبي للإنترنت في مؤتمر «ستيب»، منهن ايشيتا سوود، المؤسسة ومدير العمليات في «ويك كاب» وهي شركة ناشئة متخصصة في مجال تكنولوجيا البناء، حيث تستخدم التكنولوجيا لتحسين السلامة والإنتاجية، وتوفر خوذة حماية في مواقع البناء تؤمن معلومات حية ومباشرة عن تحركات العمال في مواقع العمل.

من جانب آخر، دخل مؤتمر «ستيب» في شراكة مع الجامعة الأميركية في دبي لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب في المنطقة، لتكون شريكاً داعماً رسمياً للمؤتمر. وتبرز اتفاقية الشراكة التزام الطرفين بتحفيز ريادة الأعمال بين شريحة الشباب في أرجاء الشرق الأوسط.

وقال راي درغام، الرئيس التنفيذي لشركة «ستيب غروب»: «لطالما انصب تركيزنا على تحفيز وتمكين المواهب العربية الشابة. ومن خلال جلب برنامج ستيب ستارت إلى حرم الجامعة الأميركية في دبي، فإننا نأمل في غرس الحافز الريادي في نفوس الطلبة، وتشجيع سبل تبادل المعرفة.

ومنحهم الثقة للمضي قدماً وراء أحلامهم في عالم الأعمال. إن المستقبل فعلاً في أيديهم، لذا نود أن نعمل عن كثب مع الجامعة الأميركية في دبي لنضمن أن منصة ستيب يمكنها أن تساعد على تحويل أحلام هؤلاء الطلاب إلى واقع ملموس».