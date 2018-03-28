«مالية رأس الخيمة» تدعم المؤتمر العالمي للتدقيق الداخلي

أكد يوسف البلوشي مدير عام دائرة المالية في حكومة رأس الخيمة دعم حكومته بكافة مؤسساتها استضافة دولة الإمارات المؤتمر العالمي للتدقيق الداخلي.

والذي يقام في إمارة دبي خلال الفترة ما بين 6-9 مايو المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله"، لافتا إلى أن هذا الحدث المهم يشير إلى المكانة التي باتت تحتلها دولة الإمارات عالميا في مجال التدقيق الداخلي الآخذ بالتطور بشكل متسارع.

ودعا البلوشي، خلال ندوة خاصة أقامتها دائرة المالية في حكومة رأس الخيمة حول استضافة المؤتمر الدولي للتدقيق الداخلي، الخبراء والمدققين في الإمارات عموما ورأس الخيمة خصوصا إلى دعم هذا الحدث الدولي بجميع الأشكال،.

وحضور أعماله وورش عمله التي من شأنها إطلاعهم على آخر الابتكارات في مجال التدقيق الداخلي، مشيرا إلى أن نجاح المؤتمر سوف ينعكس إيجابا على تعزيز سمعة الإمارات عالميا في هذا المجال الذي تزداد أهميته في كافة الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وقال البلوشي: "إن العمل على تطوير أدوات التدقيق الداخلي ومواكبة آخر ما توصل إليه في هذا المجال هو مطلب أساسي وضروري لنجاح وتطور الإدارات في الجهات الحكومية". مؤكدا أن المضي نحو المستقبل ومجاراة التطور التكنولوجي السريع الحاصل في هذا المجال يتطلب اتباع أسلوب تدقيق حديث مختلف عما هو موجود حاليا، وهو ما يتيحه المؤتمر العالمي للتدقيق الداخلي الذي يعقد في دبي إلى تحقيقه. وأكد البلوشي أن المؤتمر يتوافق تماما مع التطلعات الحكومية لدولة الإمارات على المستويين الاتحادي والمحلي.