«عزيزي» تمنح عقداً بـ 175 مليون درهم لبناء مقرها الرئيسي

منحت شركة عزيزي للتطوير العقاري عقداً بقيمة 175 مليون درهم لبدء أعمال البناء والتشييد في مقرها الرئيسي الجديد بمنطقة ميدان افينيو.

وتم تعيين شركة جرين موديلينج للمقاولات لبناء المقر الجديد. وسيشمل المقر، الذي يغطي مساحة تصل إلى 520 ألف متر مربع ناديا صحيا على السطح وقاعة مناسبات متعددة الأغراض؛ كما يسع أكثر من 2,000 موظف.

وقال مرويس عزيزي، رئيس مجموعة عزيزي: يمثل إطلاق مقرنا الجديد خطوة حاسمة في قدرتنا التنظيمية في ظل حرصنا على مواصلة النمو المستدام في إمارة دبي وخارجها. ونحن نسير بخطى ثابتة نحو تعزيز محفظة مشاريعنا العقارية، مما يتطلب منا التوسع بما يتناسب ومسيرة نمونا.

ويتسم مركز الزوار في الطابق الأرضي في المقر الرئيسي، بسمات مميزة؛ إذ يحتوي على معارض تشمل جميع مشاريع عزيزي بما في ذلك غرف الواقع الافتراضي.