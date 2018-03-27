«غينيس»: فندق جيفورا بدبي هو الأطول في العالم رسمياً

أعلنت أمس موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية أن فندق جيفورا في دبي بات هو أعلى الفنادق ارتفاعاً على مستوى العالم بصفة رسمية.

وقد نشرت «غينيس» أمس هذا الخبر على موقعها الشبكي وأرفقت به تقريراً مصوراً عن الفندق. وأشار التقرير إلى أن جيفورا قد افتتح رسمياً في الثاني عشر من فبراير الماضي، وأن العمل به قد استغرق أربعة أعوام. وذكرت «غينيس» في تقريرها أيضاً أن جيفورا يتكون من 75 طابقاً ويبلغ ارتفاعه من سطح الأرض حتى أعلى نقطة به 356.33 متراً (1.169 قدماً).

واستعرض تقرير «غينيس» بالصور شكل جيفورا من الخارج ومحتوياته من الداخل.

يذكر أن أطول فندق في العالم قبل جيفورا يقع في دبي أيضاً، وهو «جيه دبليو ماريوت ماركيز دبي».