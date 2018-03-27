«غرفة الشارقة» تعزز التعاون مع مجلس الأعمال الأردني

بحث عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع إحسان القطاونة رئيس مجلس الأعمال الأردني في دبي والمناطق الشمالية، سبل تعزيز مجالات التعاون بين الغرفة والمجلس، بما يُسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين الشارقة والأردن.

ناقش الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة الشارقة مؤخراً، الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار المتبادل بين البلدين، بحضور خالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة، وإبراهيم أبو زايد عضو مجلس الأعمال الأردني، وهبة المرزوقي تنفيذي أول مجالس الأعمال واللجان المشتركة بالغرفة.

واستعرض الاجتماع التحضيرات الجارية لإقامة «معرض الأردن في الإمارات» المتوقع تنظيمه في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة 9-14 مايو المقبل، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة وغرفة صناعة الأردن والسفارة الأردنية لدى الدولة، إضافة إلى «غرفة الشارقة» ومجلس الأعمال الأردني.