«أدنوك» ترسي عقدين على «سامسونغ» بـ 12.8 ملياراً

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، توقيع «أدنوك للتكرير»، المملوكة بالكامل لها، عقدين مع شركة «سامسونغ الهندسية»، بقيمة إجمالية تتجاوز 12.8 مليار درهم (3.5 مليارات دولار).

يأتي التوقيع بالتزامن مع زيارة مون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية، للإمارات، وشهد التوقيع، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وبايك أون-كيو وزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا. ووقع الاتفاقيتين، عبد العزيز الهاجري مدير دائرة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في أدنوك، وشوي سونج آن الرئيس التنفيذي لشركة «سامسونغ الهندسية».

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: تربط الإمارات علاقات صداقة وشراكة وطيدة مع كوريا في مختلف المجالات، بما يتماشى مع نهج القيادة الحكيمة بتوثيق التعاون مع المجتمع الدولي، لتحقيق المصالح المشتركة.

وتمتد علاقات التعاون مع كوريا في قطاع الطاقة لسنوات طويلة، من خلال الشراكات الراسخة التي أرستها «أدنوك» مع الشركات الكورية في مناطق امتياز النفط والغاز في إمارة أبوظبي، وكذلك من خلال مشاركتها كمقاولين في المشاريع الرئيسة، أو كعملاء لإنتاج أدنوك من النفط الخام والمشتقات.

وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقيات مع شركة سامسونغ، سيسهم في ترسيخ العلاقات الاستراتيجية مع شركائنا الكوريين. وفيما تواصل أدنوك مساعيها لتحقيق أهداف استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، تتوفر المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة والمجدية في كافة مجالات قطاع النفط والغاز، وخاصةً في الغاز والتكرير والبتروكيماويات.

والتي يمكن اغتنامها لتطوير وتعزيز العلاقات الراسخة بين «أدنوك» ونظرائها من الشركات الكورية.

من جانبه، قال بايك أون-كيو: نهنئ شركتي سامسونغ الهندسية وأدنوك للتكرير، على توقيع هذه الاتفاقيات التي نتطلع إلى مساهمتها في تعزيز التعاون بين الطرفين في قطاع الطاقة، وتحديد فرص العمل المشترك في مشاريع جديدة. وتهدف الاتفاقية الأولى، التي تبلغ قيمتها 11.5 مليار درهم (3.1 مليارات دولار)، إلى تطوير مرونة تكرير مختلف أنواع النفط الخام في الرويس.

ومن المقرر أن يكتمل هذا المشروع نهاية 2022. وسيتيح المشروع لمجمع مصفاة الرويس غرب، تكرير ما يصل إلى 420 ألف برميل يومياً من خام زاكوم العلوي، أو أنواع الخام الأخرى، وتتيح الخطوة، توفير المزيد من خام مربان عالي القيمة، للتصدير إلى الأسواق العالمية.

استرجاع

وتتضمن الاتفاقية الثانية، ترسية عقد بقيمة 1.73 مليار درهم (473 مليون دولار)، لمشروع استرجاع الطاقة والمياه في مصفاة الرويس، ومن المقرر أن يكتمل هذا المشروع نهاية 2023. وينتج المشروع 230 ميغاواط.

إضافية من الكهرباء المخصصة للبيع، و62400 متر مكعب من المياه يومياً، عبر التقاط الحرارة التي كان يتم إطلاقها في الغلاف الجوي، من خلال تحديث 4 توربينات غازية عملاقة، مزودة بتقنية الدورة المغلقة، والاستفادة منها في توليد الكهرباء. وسيسهم هذا المشروع بشكلٍ كبير في الحد من التأثير البيئي لعمليات التكرير وتوليد الكهرباء في أدنوك، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة.

ويمثل المشروعان تطوراً مهماً، ضمن جهود أدنوك لتعزيز القيمة في مجال الغاز والتكرير البتروكيماويات.

وتماشياً مع المعايير المعتمدة لترسية عقود الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات، راجعت «أدنوك للتكرير»، مكّون تعزيز القيمة المحلية المضافة في جميع العروض المقدمة من الشركات للحصول على هذين العقدين. وتم إعطاء الأولوية لمعيار القيمة المحلية المضافة في عملية تقييم واختيار العطاءات والعقود.

وتقوم أدنوك باستثمارات ضخمة، تشمل تنفيذ مشاريع جديدة في مجال التكرير والبتروكيماويات، تهدف لزيادة طاقة تكرير النفط الخام، ومضاعفة إنتاجها من البتروكيماويات بأكثر من ثلاث مرات، ليصل إلى 14.4 مليون طن سنوياً بحلول 2025. وستعقد «أدنوك» ملتقى كبير للاستثمار في التكرير والبتروكيماويات يومي 13 و14 مايو بأبوظبي، سيتم خلاله الكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة باستراتيجية الشركة في مجال التكرير والبتروكيماويات، ومن ضمنها المخطط الرئيس لتطوير مجمع الرويس الصناعي الجديد.

وشهد التعاون بين الإمارات وكوريا، نشاطاً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية، ففي مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج.

حصلت شركة «كوريا جي إس» في مايو 2015، على نسبة 3 % في الامتياز الذي تديره «أدنوك البرية»، فيما تملك مؤسسة كوريا الوطنية للنفط «كنوك»، وشركة «جي إس إنرجي» نسبة 40 % في منطقة امتياز «الظفرة للبترول»، والتي من المتوقع أن تبدأ بإنتاج النفط الخام في عام 2019.

واردات

تعد الشركات الكورية، من أهم مستوردي النفط الخام والمنتجات المكررة من أدنوك، بما في ذلك غاز البترول المسال، والزيوت الأساسية والنافتا وزيت الوقود. وإجمالي واردات كوريا من النفط الخام، يبلغ حوالي 3 ملايين برميل يومياً، ما يجعلها ضمن أكبر خمس دول مستوردة للنفط في العالم.