«العربية للطيران» تفوز بجائزة «اختيار المحررين»

فازت «العربية للطيران» بجائزة «اختيار المحررين» خلال حفل توزيع «جوائز قطاع النقل الجوي 2018» والتي نظمتها مجلة «أخبار النقل الجوي» في دبي مؤخراً.

تعكس الجائزة التزام «العربية للطيران» الدائم بتحقيق رضا عملائها، وسعيها المتواصل لتطوير خدماتها وعملياتها وقطاع النقل الجوي بشكل عام.

وتعتبر «جوائز قطاع النقل الجوي»، برنامج الجوائز الوحيد من نوعه في العالم الذي يحتفي بجميع فئات قطاع النقل الجوي.

وتتألف لجنة التحكيم التي تشرف على البرنامج من عدد من أبرز المسؤولين وصناع القرار في قطاع الطيران والمؤسسات الحكومية والشركات العاملة في مجال النقل الجوي.وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «إننا سعداء بحصولنا على الجائزة التي أتت تكريماً للنجاحات والإنجازات الكبيرة التي حققتها المجموعة على امتداد السنوات الماضية».