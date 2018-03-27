2.262.861 عقد إيجار موثقاً في دبي

قال محمد يحيى، نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن السوق العقاري ملتزم بتطبيق عقد الإيجارات الموحد.

وقال في تصريحات لـ(البيان الاقتصادي) إن السوق يخلو من عقود غير نظامية بعد عام كامل من تطبيق عقد الإيجارات الموحد.

لافتاً إلى أن العدد الإجمالي لعقود الإيجارات المصدقة في الدائرة يبلغ 2,262,861عقداً. موضحاً في تصريحات لـ(البيان الاقتصادي) أن الاستخدامات العقارية في الإمارة تتنوع بين الأغراض السكنية والتجارية، والصناعية والزراعية، وهناك أيضاً المنشآت التعليمية والصحية والسياحية والتراثية والتخزين والاستخدامات المتعددة.

وأشار يحيى الى أن عدد العقود السكنية يبلغ 1,523,988 عقداً، أما التجارية فيبلغ 696,458 عقداً، بينما وصل إجمالي العقود للفئات الأخرى 42,415 عقداً. ويعطي إجمالي العقود في الإمارة الأهمية التي يتمتع بها القطاع العقاري في خدمة كل القطاعات الاقتصادية الأخرى.

ويعكس من جهة أخرى الدور المهم الذي تلعبه أراضي دبي في عمليات التنظيم والإدارة والتسجيل، وقدرتها على تقديم خدمات آمنة وسريعة وشفافة، وفق أحدث تقنيات العصر.

قال يحيى إن أداء السوق يرسم ما وصل إليه من نمو مستدام لاسيما في سوق الإيجارات بالإمارة، خصوصاً أن الدائرة اتخذت جميع الإجراءات الممكنة التي تضمن سهولة تسجيل عقود الإيجار في إمارة دبي، بالتنسيق مع الدوائر الحكومية الأخرى من أجل تحقيق التكامل في الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع توجهات حكومة دبي نحو التحول إلى الخدمات الذكية.

ويعتبر تطبيق «إيجاري الذكي» من أراضي دبي إحدى قنوات تسجيل عقود الإيجار، ويسهم في تسهيل إجراءات التسجل وتقديم خدمات أخرى، حيث يمكن للمستخدم المعتمد تسجيل عقود الإيجار في أي وقت ومن أي مكان، ويستطيع الاطلاع على جميع بياناته وحالة عقود الإيجار وحالة العقارات التي تندرج ضمن صلاحيته، إضافة إلى متابعة مؤشرات الإيجار وتقارير الصيانة وغيرها.

التزام

اكد محمد يحيى، نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التزام المتعاملين في السوق العقاري بعقد الإيجارات الموحد، لاسيما وأن جميع إجراءات التسجيل لدى مزودي خدمات تسجيل عقود الإيجار، يتم ربطها بالعقد الموحد فقط، ولا يتم قبول أي عقد آخر.

وتهدف خطوة العقد الموحد إلى ترسيخ المزيد من الشفافية والمصداقية في السوق العقاري، حيث تعمل على توفير الضمانات المطمئنة لجميع أطراف العلاقة لتكتمل بذلك المنظومة العقارية التي تسعى الدائرة إلى وضعها من خلال قطاع الإيجارات.

يشير يحيى إلى أن تطبيق العقد الموحد يأتي في إطار مساعينا المستمرة لترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح بما يعود بالنفع على كل الأطراف في السوق العقاري. لقد تمكنت دبي من الاستحواذ على مكانتها المرموقة لما توفره من ملاذات آمنة للاستثمار والعيش والعمل، وستسهم خطوة من هذا النوع في ترسيخ صورتها الإيجابية والمشرقة.

وكانت الدائرة قد بدأت بتطبيق عقد الإيجار الموحد في شهر مارس 2017، في خطوة كان الهدف الأبرز منها ترسيخ المزيد من الشفافية والمصداقية في السوق العقاري.

قانون

رفعت دائرة الأراضي والاملاك مسودة مشروع قانون الإيجارات للجهات التشريعية المعنية في الإمارة، كما بادرت إلى دراسة ومناقشة مشروع القانون مع القطاعات المعنية في السوق، وسيتم إصداره بعد اعتماده من قبل السلطات العليا في الإمارة. إذ تحرص دبي متابعة أحوال السوق، ومعالجة أي ثغرات أو متطلبات تستدعي تطوير البنية القانونية ووضع الحلول الاستباقية لأي تحديات قد تظهر بفعل زيادة حجم السوق.

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