«غرفة دبي» تعزز وعي مجتمع الأعمال بضريبة القيمة المضافة

تنظم غرفة تجارة وصناعة دبي، 10 أبريل المقبل، ورشة عمل في مقرها، تحت عنوان «أسس ضريبة القيمة المضافة».

وذلك في إطار جهودها لتعريف ممثلي مجتمع الأعمال في دبي، بأحدث التطورات في بيئة العمل، ومساعدة شركات القطاع الخاص بدبي، في التعرف إلى الجوانب القانونية والتقنية، التي تساعدهم على النمو والتطور في أعمالهم. ويأتي تنظيم الورشة التعريفية، ضمن جهود غرفة دبي، بالتعاون مع مكتب بي إس آي أحمد بن هزيم ومشاركوه إل.إل.بي، و«مور ستيفينز إل.إل.بي»، لتعريف المشاركين بمفهوم ضريبة القيمة المضافة، المطبقة حالياً في الإمارات، وشرح كيفية تطبيق القانون على الشركات في الدولة، إضافة إلى تعريف المشاركين بكيفية تأثير هذه الضريبة في أصحاب الشركات في الإمارات.

وسيشارك في الورشة، مهتمون من أعضاء غرفة دبي، ومحامون ومستشارون قانونيون، ومستشارون في مجال ضريبة القيمة المضافة، واختصاصيو الضرائب، ومديرو القطاع المالي، ومدققو الحسابات وأصحاب الأعمال ومستثمرون.

وأشارت جهاد كاظم مديرة إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي، إلى أن الغرفة تنظم هذه الورشة، رغبة من الشركات المحلية في الدولة للتعرف عن قرب، وبالتفصيل، إلى قانون ضريبة القيمة المضافة، المطبقة حالياً في دولة الإمارات، لافتة إلى أن هذه الورشة، تهدف إلى مساعدة مجتمع الأعمال في دبي، للتعرف إلى الجوانب الأساسية والقانونية لضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى تسليط الضوء على الشروط والمصطلحات المصاحبة لقانون الضريبة.

وتدعم غرفة دبي، نمو الأعمال في الإمارة، وتعمل على الدوام لخلق بيئة محفزة لها، من خلال تنظيم الندوات وورش العمل، التي تعزز وعي وثقافة مجتمع الأعمال حول أبرز مستجدات الأعمال ذات العلاقة.