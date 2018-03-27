أحمد بن سعيد يفتتح معرض إندكس للديكور

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمعرض إندكس للديكور والتصميم الداخلي، بحضور هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

ويشارك في الحدث، الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي حتى 29 مارس الجاري، أكثر من 1000 شركة عارضة، مع توقعات باستقطاب 30 ألف زائر.

نمو

يأتي انطلاق الحدث في ظل النمو المتواصل للقطاع على المستوى المحلي والإقليمي، حيث تقدر قيمة مشاريع التصميم الداخلي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري بـ 33 مليار درهم.

ويستحوذ القطاع العقاري على الحصة الأكبر من هذه المشاريع بما قيمته 13.2 مليار درهم، وتأتي الفنادق ثانياً بـ 7.7 مليارات درهم، تليها العقارات المكتبية بـ 4 مليارات درهم، فيما حل قطاع التجزئة رابعاً بمشاريع تصل قيمتها إلى 3.2 مليارات درهم، ثم المشافي بـ 1.5 مليار درهم والتعليم بـ 1.2 مليار درهم، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «فينتشرز».

وأوضح التقرير أن المباني تستحوذ على الحصة الأكبر من قطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي، ويواصل القطاع نموه في ظل التحضيرات الجارية لمجموعة من الأحداث الاستراتيجية يأتي في مقدمتها إكسبو 2020 دبي، ومن المتوقع أن ينمو حجم مشاريع البناء المتوقع إنجازها في المنطقة من 247 مليار درهم (67.5 مليار دولار) في 2017 إلى 264.7 مليار درهم (72.1 مليار دولار) في 2018.

مشاريع

وتوقعت شركة «فينتشرز» في تقريرها أن تشكل مشاريع الإنشاءات الجديدة أو تلك قيد الإنجاز فرصاً واعدة لقطاع التصميم الداخلي، خاصة وأن التعاقد مع الشركات المتخصصة في هذا القطاع يتم خلال المرحلة الثانية من أي مشروع. وتبلغ مساهمة أعمال التصميم الداخلي والإكساء في متوسط قيمة أي مشروع إنشاءات بما يتراوح من 10 لغاية 22 %.

ويشمل معرض «إندكس» أيضاً فعاليات مصاحبة لها تشمل معرض «ورك سبيس» المتخصص في معدات ومفروشات المكاتب.

ومعرض «سيرفيس ديزاين ميدل إيست» المتخصص في التصميم وهندسة الديكور للمساحات الخارجية، بالإضافة إلى مجموعة ورش العمل والندوات المتخصصة في القطاع. ويعرض «إندكس» للمرة الأولى مجموعة من أعمال 40 مصمماً أوروبياً حضروا إلى دبي للمشاركة في فعاليات الحدث.

مشاركات

تشارك «إتش بي» للسنة الرابعة على التوالي، في المعرض حيث تستعرض التقنيات المبتكرة التي أحدثت ثورة في قطاع التصميم الداخلي من خلال تقديم عملية جديدة ومبسطة لتنفيذ التصميمات. وتقدم «إتش بي» العديد من تطبيقات التصميم المطبوعة باستخدام تقنية اللاتكس الفريدة بالتعاون مع رواد هذا المجال.

كما كشفت «ديزاينز جروب» السعودية عن أحدث مشاريعها الفندقية قيد التطوير. وقال المهندس محمد النادي، الرئيس التنفيذي لـ«ديزاينز جروب»: «تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى جذب 30 مليون زائر سنوياً، برزت السياحة كأحد أكثر القطاعات الواعدة في الاقتصاد السعودي».