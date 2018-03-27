«تي بي إتش» تخطط لمبادرات تدعم «التوطين النوعي»

قال عبد المطلب هاشم المدير العام في «تي بي إتش» لاستشارات التوطين ومقرها دبي، إن الشركة التي عقدت أخيراً شراكة مع شركة «إيون» المتخصصة في استشارات الموارد البشرية تخطط لإطلاق مبادرات مشتركة مع هيئات حكومية وذلك بهدف دعم «التوطين النوعي» في شركات القطاع الخاص المنضوية تحت تلك الهيئات.

وأضاف هاشم في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي» أن المبادرات تهدف لدعم «رؤية الإمارات 2021».

والتي تهدف إلى رفع نسب التوطين في القطاع الخاص بنسبة 10 أضعاف ليصل إلى حوالي 5% من إجمالي القوى العاملة في الشركات الخاصة، لا سيما مع وجود ما يصل إلى 800 ألف وظيفة في القطاع الخاص «قابلة للتوطين» بحسب إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين، الأمر الذي يقدم فرصة هائلة للمواطنين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل على حد سواء.

وتعتبر «تي بي إتش» التي تأسست في 2015، أول شركة استشارية متخصصة في التوطين بالإمارات، بهدف تشجيع مؤسسات الدولة سواء الحكومية أو الخاصة ومساعدتها في تحسين سياسات وخطط التوطين التي تنتهجها.

ولفت هاشم إلى أن التوطين النوعي يقوم على تزويد القطاع الخاص بمواهب وطنية متعلمة، طموحة وقادرة على إضافة قيمة مهمة لسوق العمل، وفي الوقت نفسه تعمل على تكوين قادة المستقبل في الإمارات.

وأشار إلى أن الشراكة مع «إيون» ستوفر الحلول اللازمة التي تساعد الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها في تعزيز قدرتها على دفع أداء الأعمال من خلال المواطنين، من خلال نقل المعرفة وتأسيس قاعدة معرفية محلية ذات مصداقية حول التوطين في دولة الإمارات.

مشيراً إلى أن الشراكة ستتيح كذلك تطوير حلول فعالة ومبتكرة في هذا المجال والتي ستساهم في نهاية المطاف في معالجة واحدة من أكثر القضايا الساخنة ليس فقط في الإمارات، وإنما في دول التعاون.

وأضاف: لاحظنا أن الخطط والسياسات التي تنتهجها المؤسسات في تطبيق التوطين في دولة الإمارات تحتاج إلى التطور وإعادة النظر لمعالجة القضايا المعقدة التي تؤثر على القطاعين العام والخاص، فضلاً عن المجتمع ككل. وفي ضوء ذلك، فإننا نؤمن بأن الشراكة مع شركة «إيون» ستتيح لنا الاستفادة من خبراتها العالمية ومعرفتها بأفضل الممارسات، هذا وبالإضافة إلى خبراتنا التي اكتسبناها على مر السنين، ومعرفتنا لاحتياجات المواهب المحلية والشركات.

وقال كريس بيج، الرئيس التنفيذي لشركة «إيون» لإدارة المواهب والمكافآت والأداء بالشرق الأوسط وأفريقيا: ستوفر هذه الشراكة، مع الخبرة الإقليمية والعالمية التي تتمتع بها شركة «إيون» في مجال الاستشارات والبرامج والخدمات ذات الصلة بالموارد البشرية، قدرات مميزة لدعم المؤسسات في تقديم حلول مبتكرة وذات قيمة مضافة ومستدامة، تجاه هذه القضية المهمة.