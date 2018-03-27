300 عارض في «الخمسة الكبار لمعدات البناء الثقيلة» بدبي

افتتح مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، معرض الخمسة الكبار لمعدات البناء الثقيلة وذلك بحضور هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي. ويقدم المعرض أحدث المنتجات والحلول من أكثر من 300 عارض من أكثر من 30 دولة.

ويقدم المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة أحدث الابتكارات خاصة من شركة «كاتربيلر»، وتقنيات الواقع الافتراضي من شركة «إن إف تي». وتعرض الشركة الرافعة البرجية الهيدروليكية MCH وتكنولوجيا «هب» الجديدة، وهي رافعة رقمية 100% وذاتية التركيب تعد حلًا مثاليًا لمواقع البناء الضيقة.

وأبرمت شركة «البحر» شراكة مع شركة «كاتربيلر» لإطلاق معدتين جديدتين، «حفار الجيل التالي Cat 320» و«جرار Cat 962L». من جانبها، تروج شركة «ديوان» للمعدات، لتكنولوجيا الطباعة الخرسانية المتقدمة في المعرض.

زيادة الطلب

وقال ريتشارد بافيت مدير فعاليات المعرض: من خلال المشاريع التي تقدر قيمتها الإجمالية بـ 1,7 تريليون دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، ومع تخصيص ما يقرب من 37% من قيمة كافة المشاريع لمراحل التصميم والتخطيط والمناقصات، فإن هذا رفع الطلب على المعدات الثقيلة بشكل كبير. ونتوقع أن يشهد المعرض إقبالاً كبيراً، ونأمل أن نرى العديد من الصفقات والشراكات الجديدة.

40 ورشة

وتتضمن الفعاليات أكثر من 40 ورشة عمل مجانية في المعرض، مما يساعد متخصصي الإنشاءات في أعمالهم مع تقديم شهادات معتمدة بنظام CPD (التطوير المهني المستمر). ويغطي برنامج ورش العمل جلسات في إدارة المشاريع، والتعدين، والمحاجر، والأساسات،.

والهندسة الجيوتقنية. وتشرف شركة «دي. أم. جي. للفعاليات في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا» على تنظيم المعرض الذي يعد جزءاً من مجموعة فعاليات «الخمسة الكبار» التي تمثل أكبر معارض للإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط.