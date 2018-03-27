«واو» ناطحة سحاب تغيّر أفق دبي

تتسارع أعمال البناء في مشروع ناطحة سحاب «واو» للفنادق والشقق الفندقية الواقع بدبي وتطوره شركة «واو إنفستمنت» المحدودة ووعدت بإنجازه بحلول عام 2020 ليصبح علامة فارقة في أفق مشروع الخليج التجاري الذي بات شهيراً بالأبراج النوعية التي تشكل هويته الحضرية.

يتألف المشروع الذي تتولى عمليات بنائه شركة «جونال» التركية من 76 طابقاً ويبلغ ارتفاعه 323 متراً، في منطقة الخليج التجاري بدبي، وتولت شركة «إيداس أركيتكتس» المحدودة تصميم هذا المشروع، فيما وقعت شركة «كوني»، عقداً بداية العام الجاري لتوريد (23) مصعداً كهربائياً تتميز بسرعتها الفائقة تتناسب مع ارتفاع البرج وستزوّد شركة «كوني» المشروع العقاري بـ16 مصعداً من طراز «كوني ميني سبيس» و7 مصاعد من طراز «كوني مونو سبيس». وعلاوة على ذلك، ستقدم «كوني» مصعدين لمنطقة التحميل وثلاثة مصاعد خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.