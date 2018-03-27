«إكسبو الشارقة» يستعد لمعرض الساعات والمجوهرات

أعلن مركز إكسبو الشارقة عن اكتمال الاستعدادات لاستضافة الدورة الرابعة والأربعين من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 2018».

والذي تقام فعاليات نسخته الأولى لعام 2018 خلال الفترة 3-7 أبريل المقبل وسط مشاركة دولية واسعة.

يستقطب المعرض في دورته الجديدة، التي تقام على مساحة 30 ألف قدم مربعة، نخبة واسعة من أهم الشركات والعلامات التجارية العالمية الرائدة والمتخصصة في تصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية والحلي والأحجار الكريمة واللؤلؤ والألماس وغيرها من القطع الثمينة.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن الدورة الـ44 من المعرض ستقدم تشكيلة واسعة من الساعات والمجوهرات ذات الجودة العالية والأناقة والفخامة والمستوحاة من أحدث خطوط الموضة العصرية وكذلك من التصاميم التقليدية العريقة بأعلى مستويات الفن والإبداع والتميز.

وأضاف المدفع أن النسخة الأولى من المعرض لعام 2018، ستتيح خيارات واسعة لعشاق اقتناء واستثمار الساعات والمجوهرات الفخمة والثمينة، كما ستوفر فرصة لا تضاهى للتجار والعاملين في قطاع الذهب والمجوهرات والساعات للتعرف على جديد هذه الصناعة وأحدث المنتجات والتصاميم والتوجهات والحلول التقنية في مختلف دول العالم.

وأكد أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، والذي يواظب إكسبو الشارقة على استضافته وتنظيمه مرتين سنوياً خلال شهري أبريل وأكتوبر، في تطور مستمر ومستدام، ويحظى باهتمام متزايد من العاملين في هذه الصناعة على مستوى الدولة والمنطقة، معتبراً أن الحدث يترك انطباعاً إيجابياً لدى العارضين والتجار والزوار من مختلف الجنسيات والدول.

حيث يوفر أفضل العروض للمستهلكين من عامة الزوار، عدا عن تحوّله إلى منصة إقليمية لإبرام العقود والصفقات وبناء الشراكات بين كبرى الشركات والعلامات التجارية والمصنعين والتجار والحرفيين من مختلف أسواق الشرق الأوسط.

وانضمت نخبة جديدة من الشركات المحلية والأجنبية إلى قائمة المشاركين في دورة المعرض الجديدة، كما جدّد معظم المشاركين في الدورة السابقة مشاركتهم في فعاليات هذه الدورة، وهو ما يعكس أهمية الحدث بالنسبة للعاملين في صناعة الساعات والمجوهرات.