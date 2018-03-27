«أراضي دبي» تحصل على «أيزو22301:2012» لإدارة استمرارية الأعمال

حصلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي والمؤسسات التابعة لها على شهادة المواصفة الدولية لنظام إدارة استمرارية الأعمال «أيزو22301:2012»، جاء الإعلان خلال الجلسة الختامية للتدقيق الخارجي أخيراً، بعد أن تمكنت الدائرة من اجتياز كافة مراحل التقييم والتدقيق الفنية الخاصة بالشهادة.

أفضل المعايير

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: فوزنا بالشهادة الجديدة يؤكد حرصنا على تطبيق أفضل المعايير والمواصفات القياسية، بما يقود دائرتنا ومؤسساتها المختلفة إلى تحقيق التميز المؤسسي والجودة.

ويأتي تطبيقنا لنظام إدارة الاستمرارية في إطار الجهود التي يبذلها كافة موظفينا لمواءمة كافة عملياتنا مع توجهات حكومة دبي وقيادتها الحكيمة، للوصول بالعمل الحكومي إلى أرفع مراتب الأداء، ومساعدة الإمارة في الحفاظ على المكانة المتميزة التي اشتهرت بها، وسمعتها الراقية في كافة أنحاء العالم، وأضاف: الشهادة إضافة جديدة إلى سجل الدائرة الحافل بالإنجازات، وهذا يحتم علينا بذل كافة الجهود الممكنة للمضي قدماً من أجل مواصلة التميز.

خدمة

وقال محمد سلطان ثاني، مشرف قطاع رقابة الخدمات في أراضي دبي: الشهادة تأكيد على استعداد الدائرة لخدمة عملائها واستمرارية الأعمال خلال الأزمات والطوارئ ووضع جميع الإمكانيات لضمان عدم انقطاع الخدمة وتقليل تأثير الانقطاع في حال حدوثه لا قدر الله، وهذا بلا شك دليل حرص الدائرة على تقديم أفضل الخدمات لمتعامليها.

وجاء الحصول على الشهادة بوقت قياسي بعد جهود مميزة من فريق استمرارية الأعمال والطوارئ في الدائرة وكافة إدارات الدائرة المعنية والذين قدموا الكثير من الجهد والوقت والاستعدادات للالتزام بمعايير المواصفة العالمية.

وتهدف «أيزو22301:2012» لإدارة استمرارية الأعمال إلى ضمان عدم توقف الخدمات الحيوية المهمة، ومواصلة التحسين المستمر عليه، من أجل الاستعداد والتجاوب والتعافي من الأحداث الطارئة حال حدوثها.