سقف «دبي آرينا» يتشكل

تواصل «مراس القابضة» عمليات إنجاز مشروع «دبي آرينا» الوجهة الجديدة المتطورة والوحيدة في المنطقة من حيث الحجم لاستضافة أضخم العروض الحيّة العالمية والفعاليات الموسيقية والرياضية والترفيهية الدولية والواسعة النطاق كمباريات رياضة الهوكي والمباريات العالمية للرابطة الوطنية لكرة السلة والجولات العالمية لأهمّ الفنانين.

ويشاهد المارة عمليات تركيب سقف القاعة الاضخم من نوعها في المنطقة والتي تغطي مساحة نصف مليون قدم مربع، وتستوعب 20 ألف متفرج ويُتوقّع أن ترتقي بالخدمات الترفيهية في دبي مع اكتمال المشروع نهاية العام او بداية العام المقبل. وستقدم«دبي آرينا» برنامجاً سنوياً متكاملاً كونها صالة مغلقة ومكيّفة تستقبل العروض والفعاليات على مدار العام.