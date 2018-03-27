«مِراس» تبدأ تسليم منازل «نيكي بييتش ريزيدنسز»

باشرت «مِراس»، تسليم 63 منزلاً لمالكيها في «نيكي بييتش ريزيدنسز»، المجمّع الواقع على شاطئ بيرل جميرا، الجزيرة الخاصة التي أنشأتها «مِراس».

ويوفر المشروع، بموقعه المتميز في منطقة جميرا 1 بدبي، خيارات عديدة من الشقق، تتنوع بين 6 وحدات تاونهاوس، ومجموعة محدودة من الشقق بغرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، ووحدة بنتهاوس بـ 4 غرف نوم، تمتاز بإطلالات بانورامية على مياه الخليج العربي وأفق دبي. ويجري تسليم الوحدات السكنية للمالكين في «نيكي بييتش ريزيدنسز»، على مراحل.

قال راشد الشريف، المدير الأول للمبيعات في «مِراس»: «نيكي بييتش ريزيدنسز»، من أرقى الأحياء السكنية الحصرية في دبي، ويحتضن أول منازل شاطئية بنظام التملك الحر في منطقة جميرا 1. وأضاف: علاقتنا مع «نيكي بييتش»، تعكس التزامنا بالعمل مع أسماء عالمية، لابتكار وجهات فريدة، توفر لسكانها متعة العيش قبالة مياه الخليج العربي.

وسيتمكن جميع السكان من استخدام وسائل الترفيه والمرافق العالمية المستوى، التي تعكس الطاقة الإيجابية في «منتجع وسبا نيكي بييتش» المجاور، مع مدخل مباشر إلى شاطئ خاص بطول 450 متراً. وتتوفر خدمة كونسيرج، وحوض السباحة الفسيح، وصالة «تون جيم» الرياضية العصرية، و«نيكي كافيه»، ومطعم ونادي «نيكي بييتش». ويحصل الملاك عند استلام للمنازل، على ملف ترحيبي، يتضمن معلومات شاملة عن منازلهم الجديدة، لمساعدتهم على الانتقال إليها بسهولة.