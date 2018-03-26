طيران الإمارات "ناقلة العام" في جوائز "إير ترانسبورت" 2018

نالت طيران الإمارات لقب "ناقلة العام" ضمن جوائز "إير ترانسبورت" لعام 2018. وجاء الفوز بهذا اللقب المرموق اعتماداً على تقييم لجنة ضمت خبراء ومسؤولين من مختلف قطاعات صناعة الطيران.

وقال تيري أنتينوري، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية، لدى تسلمه الجائزة: "يسعدنا أن يلقي التزامنا بالتميز تقدير جوائز إير ترانسبورت. وينصبّ تركيزنا على العملاء وتوفير أفضل تجارب سفر لهم على الأرض وفي الأجواء، من خلال استثمارنا باستمرار في أسطول حديث ومنتجات مبتكرة وخدمات عالية الجودة. كما أننا نعتمد التكنولوجيا عبر مختلف عملياتنا لتلبية متطلبات العملاء وتجاوز توقعاتهم".

وأضاف أنتينوري قائلاً: "تعد هذه الجائزة شاهداً على الجهود القيمة التي يبذلها موظفونا، والتي تصنع الفرق كل يوم من خلال العناية بعملائنا والحفاظ على ريادتنا والمستوى الراقي لخدماتنا".

وتعد طيران الإمارات أكبر ناقلة دولية في العالم، حيث تغطي شبكة خطوطها 159 وجهة في 85 دولة عبر القارات الست، وتشغل واحداً من أحدث الأساطيل في العالم من طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777 ذات الجسم العريض.

خلال السنة الماضية إطلاق عدد من المنتجات المتميزة على طائراتها. فقد كشفت النقاب عن تصميم جديد للصالون الجوي على طائرات A380. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، غيّرت قواعد اللعبة بإطلاق جناح الدرجة الأولى الجديد المغلق بالكامل على طائرات البوينج 777 الجديدة والذي يوفر خصوصية عالية للركاب، وذلك ضمن استثمارات بملايين الدولارات شملت تحسين المقصورات الثلاث. كما أعلنت مؤخراً عن استثمار نحو 150 مليون دولار لتطوير درجة رجال الأعمال على طائراتها العشر من طراز بوينج 777-200LR وإطلاقها بمقاعد أوسع وتوزيع جديد (2- 2- 2).

ويواصل نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice صدارته العالمية من دون منازع، حيث وصل عدد القنوات التي يوفرها على غالبية طائرات الأسطول إلى 3500 قناة تعرض أفلاماً من مختلف أنحاء العالم ومسلسلات تلفزيونية شهيرة وأفلاماً وثائقية وتسكيلة واسعة من الأغاني والموسيقى العالمية.

وعلى الأرض، واصلت طيران الإمارات توسيع شبكة صالاتها في المطارات العالمية، حيث أصبحت تضم الآن 41 صالة خاصة. كما أطلقت طيران الإمارات بالتعاون مع شركائها مبادرة "معاً" لتحسين تجربة المسافرين عبر مطار دبي الدولي من خلال استخدام تقنية البيانات الحيوية والبوابات الإلكترونية الجديدة.

يذكر أن جوائز إير ترانسبورت تمنح سنوياً، وتغطي كافة فئات صناعة النقل الجوي.