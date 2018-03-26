بالفيديو.. مرافق للصلاة على طائرات "الاتحاد للطيران"

توفر مجموعة "الاتحاد للطيران"، مرافق للصلاة على متن طائرتها من طراز "A380" و"بوينغ 787".وتقول "الاتحاد"، أن مرافق الصلاة على طائرتها مجهزة بمقياس إلكتروني لتحديد القبلة في الوقت الحقيقي بناء على موقع واتجاه الطائرة.

ومؤخراً أصبحت أماكن الصلاة على الطائرات هي العنوان الأبرز في الحملات الترويجية لدى العديد من الناقلات في المنطقة، حيث تقول طيران الإمارات إن لديها مناطق أكبر في الطائرات يمكن عزلها للمسافرين الذين يرغبون في أداء الصلاة.