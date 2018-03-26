توفر مجموعة "الاتحاد للطيران"، مرافق للصلاة على متن طائرتها من طراز "A380" و"بوينغ 787".وتقول "الاتحاد"، أن مرافق الصلاة على طائرتها مجهزة بمقياس إلكتروني لتحديد القبلة في الوقت الحقيقي بناء على موقع واتجاه الطائرة.
بالفيديو.. مرافق للصلاة على طائرات "الاتحاد للطيران"https://t.co/wLHuyLKu73#البيان_الاقتصادي pic.twitter.com/ZgMXxZnzcD— البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) March 26, 2018
ومؤخراً أصبحت أماكن الصلاة على الطائرات هي العنوان الأبرز في الحملات الترويجية لدى العديد من الناقلات في المنطقة، حيث تقول طيران الإمارات إن لديها مناطق أكبر في الطائرات يمكن عزلها للمسافرين الذين يرغبون في أداء الصلاة.