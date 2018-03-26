«أبوظبي للتنمية» يبدأ المرحلة الثانية من «الصادرات الوطنية»

بدأ صندوق أبوظبي للتنمية المرحلة الثانية من إعداد برنامج الصادرات الوطنية الذي يهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام ويعزز من قدرة الصادرات الوطنية على اختراق الأسواق العالمية. ووقع الصندوق أمس اتفاقية تعاون مع بنك الصادرات والواردات الكوري للاستفادة من خبراته في إعداد البرنامج ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

ويتولى الصندوق إدارة برنامج الصادرات الوطنية للمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021، والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي الهادفة إلى تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر للدخل. ووقع اتفاقية التعاون محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق وسونغ سو إيون رئيس مجلس إدارة بنك الصادرات والواردات الكوري، بحضور خليفة القبيسي نائب مدير عام الصندوق وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وقال السويدي إن الصندوق عمل منذ تأسيسه قبل 46 عاماً على دعم الجهود التنموية لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، وساهم بتمويل آلاف المشاريع التنموية في أكثر القطاعات الاقتصادية تأثيراً لتحقيق التنمية المستدامة في تلك الدول النامية. وأضاف أنه منذ أن أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2013 قانوناً تم بموجبه توسيع نشاط الصندوق التنموي ليشمل الدولة، أخذ الصندوق على عاتقه مسؤولية المساهمة إلى جانب المؤسسات الاقتصادية الوطنية في توفير الدعم للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة بالدولة.

مظلة ائتمانية

وذكر أن البرنامج سيوفر مظلة ائتمانية رائدة لتشجيع الشركات الوطنية للحصول على فرص تصديرية قوية، تعزز من قدرتها على اختراق الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الميزة التنافسية التي يتمتع بها الصندوق من خلال علاقاته الاقتصادية مع 88 دولة ستساهم في تهيئة المناخ المناسب لتكوين شراكات فعالة بين الشركات الوطنية ونظيرتها الأجنبية.

وقال رئيس مجلس ادارة بنك الصادرات والواردات الكوري، إن برنامج تمويل الصادرات يعتبر من المشاريع ذات الأثر المباشر على الاقتصاد الوطني، وهو يعزز فرص منافسة المنتجات والخدمات الإماراتية في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن البنك الكوري للاستيراد والتصدير سيوظف خبراته المتراكمة في مجال الصادرات من أجل المساهمة في إخراج البرنامج بما يتلاءم مع السوق الإماراتي ويحقق الأهداف المرجوة منه.

وبدأ العمل في إنشاء برنامج الصادرات الوطنية عام 2017 حيث وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية مع المعهد الكوري للتنمية لإعداد دراسة فنية شاملة حول حاجة الإمارات لإيجاد برنامج لتمويل الصادرات الوطنية يعمل ضمن أفضل الممارسات العالمية.

ورشة عمل

ونظم الصندوق ورشة عمل في شهر يونيو2017 بالتعاون مع عدد من الجهات الوزارات والمؤسسات المعنية بدعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة المالية والهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات وغرفتي أبوظبي ودبي، لدراسة تأسيس برنامج تمويل الصادرات الوطنية.