حضور فعال لـ«أراضي دبي» بمعرض «ميبيم» في كان

أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن مشاركتها في معرض «ميبيم» العقاري الذي أقيم مؤخرا بقصر المهرجانات بمدينة كان الفرنسية، كانت فاعلة للغاية، حيث عقدت عدة اجتماعات ناجحة مع منظمي المعرض لبحث سبل التعاون.

كما مثّل المعرض فرصة لوفد الدائرة لعقد اجتماعات مع المستثمرين من شركات كبرى مهتمة بسوق دبي العقاري، وزار ممثلو الدائرة عدداً من الأجنحة والمنصات للتعرف على العروض المقدمة من مختلف دول العالم والاطلاع على التجارب الناجحة، إضافة إلى زيارة منصات المطورين المشاركين من دبي والإمارات.

وقالت ماجدة علي راشد، مساعد المدير العام ورئيس مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، الذراع الاستثمارية لأراضي دبي: مشاركتنا في معرض «ميبيم» تؤكد حرصنا على الترويج لقطاعنا العقاري، والاطلاع على تجارب الآخرين في هذا المجال.

كما يؤكد دعمنا لمطورينا المحليين، ومساندتهم في حملاتهم الترويجية خلال هذا الحدث العالمي المرموق، الذي يستقطب القطاعات العقارية والاستثمارية من جميع أنحاء العالم، ويعتبر مظلة جامعة للمهتمين في السوق العقاري من مستثمرين وشركات وأفراد، لذا، يتيح فرصة التفاعل معهم، ومعرفة توجهاتهم، والترويج لدبي بصفتها الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة.

وأضافت: تم خلال الاجتماعات بحث مجالات وفرص التعاون واستقطاب المزيد من شركات التطوير العقاري في دبي، مشددة على أن مشاركة الدائرة تأتي معززة لمشاركة مطوري دبي، ومكملة لدورهم في الترويج للبيئة العقارية في دبي.

وأكدت دعم الجهات المشاركة من الإمارات، بما في ذلك «ميدان» و«نخيل»، مشيرة إلى أن المطورين العقاريين أشادوا بمشاركة الدائرة وتأثيرها الفعال في عملية الترويج العقاري وجذب المستثمرين في المحافل والفعاليات والمعارض العالمية.

وتحرص الدائرة على تشجيع الاستثمار العقاري من خلال ذراعها الاستثمارية «مركز تشجيع وإدارة الاستثمار»، وتسليط الأضواء على القطاع العقاري، لتكون دبي الوجهة العقارية الرائدة والأولى في العالم، من خلال الحملات الترويجية المناسبة لزيادة عدد المستثمرين العقاريين من جميع الفئات في دبي. ويعتبر «ميبيم» من أكبر المعارض التي اكتسبت شهرة عالمية واسعة، حيث يستقطب اهتمام أكثر من 26 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم.