موانئ دبي العالمية تطور «بانانا» في الكونغو

أعلنت موانئ دبي العالمية أمس فوزها بعقد امتياز مدته 30 عاماً مع خيار التمديد لـ 20 عاماً أخرى لتطوير وإدارة مشروع ميناء جديد متعدد الاستخدامات في «بانانا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وسيكون «ميناء بانانا» أول ميناء عميق المياه في البلاد على طول الخط الساحلي الصغير الذي يبلغ 37 كيلومتراً، والذي يوجد به حالياً ميناء ماتادي النهري.

وستؤسس موانئ دبي العالمية مشروعاً مشتركاً لإدارة الميناء والاستثمار فيه مع حكومة الكونغو الديمقراطية. وتملك موانئ دبي العالمية حصة في المشروع بنسبة 70% في حين تبلغ حصة الحكومة 30%.

وتضم المرحلة الأولى من المشروع باستثمار مبدئي 350 مليون دولار، بناء رصيف بطول 600 متر وتوسعة ساحة بمساحة 25 هكتاراً توفر طاقة استيعابية تصل إلى 350 ألف حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) إضافة إلى 1.5 مليون طن للبضائع العامة. ومن المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع خلال العام الجاري ويستغرق إنجازه حوالي 24 شهراً.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: يسرنا توسيع نطاق أعمالنا الأفريقية وتعزيز تواجدنا في هذه القارة الواعدة من خلال ضخ استثمار ضخم في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعد رابع أكبر بلد في أفريقيا من حيث التعداد السكاني لكنها تفتقر إلى ميناء مباشر عميق المياه.

سيكون للاستثمار في تطوير هذا الميناء تأثير رئيسي على التجارة في البلاد مع تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف ووقت انتقال البضائع ووصولها إلى الأسواق، حيث سيجذب عدداً أكبر من سفن الحاويات العملاقة من آسيا وأوروبا مباشرة إلى الميناء، ما يحفز نمو البلاد واقتصاد المنطقة.

وأضاف: أصبحت موانئ دبي العالمية لاعباً رئيسياً في أفريقيا، وسيشكل «ميناء بانانا» إضافة قيمة لشبكة أعمالنا العالمية ويسهم في نموها المتواصل في الأسواق الناشئة. إننا على ثقة من أن هذا الاستثمار سيحقق عوائد جذابة للمستثمرين على المدى البعيد ونتطلع إلى مشاركة أفضل الممارسات العالمية في مجال تعزيز الإنتاجية والأمن والسلامة والبيئة التي نتبناها في تطوير محطات الحاويات وتشغيلها، مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويأتي ذلك انطلاقاً من دورنا كمحفز رائد للتجارة العالمية وكمصدر للمعرفة نوظف خبراتنا المتراكمة في إيجاد الحلول التي تربط أفريقيا بالأسواق العالمية وتسرع وتيرة نموها الاقتصادي مستفيدة من الإمكانات الواعدة التي تزخر بها القارة.

ونرتكز في سعينا إلى تحقيق ذلك على توجيهات قيادتنا الرشيدة وحرصها على تعزيز دور الإمارات في دفع نمو التجارة العالمية من خلال نقل نماذج أعمالنا الناجحة وتكوين الشراكات الاستراتيجية مع الحكومات الصديقة دعماً لرؤية مئوية الإمارات 2071، التي أطلقها أخيراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تشجع تصدير المنتجات والخدمات والمعارف الوطنية المتقدمة لمختلف أنحاء العالم.

وبدوره، قال خوسيه ماكيلا سوماندا نائب رئيس الوزراء وزير المواصلات والاتصالات في الكونغو الديمقراطية: نحن في غاية الحماسة لشراكتنا مع موانئ دبي العالمية في هذا المشروع الرائد الذي يؤدي بشكل كبير إلى توفير وقت وتكلفة التجارة، حيث إن معظم البضائع يتم حالياً مناولتها من قبل الدول المجاورة.

وسيوفر المشروع مرفقاً بحرياً عالمياً لا يقل أهمية عن الموانئ في الدول الأفريقية الأخرى من حيث السعة والعمق والقدرة على مناولة السفن العملاقة.

وأضاف: انتظرت البلاد طويلاً مشروعاً استراتيجياً كهذا. ونحن واثقون من قدرتنا على تلبية توقعات شعبنا والتجار والمصدرين بالوصول إلى أسواق أكثر وتعزيز فعالية تجارتنا العالمية وجدواها الاقتصادية.

4 مراحل

من المتوقع أن تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع أكثر من مليار دولار يتم تنفيذه على 4 مراحل حسب احتياجات السوق للميناء والمناطق الصناعية واللوجستية. وسيمنح الميناء فرصة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لربطها بخطوط التجارة العالمية ويوفر نفاذاً إلى أسواق عالمية واسعة كما يقلل اعتمادها على موانئ الدول المجاورة.