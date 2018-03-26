مازيراتي «كواتروبورتيه نريسيمو» تصل إلى «الطاير للسيارات»

وصلت نسخ محدودة من سيارات مازيراتي كواتروبورتيه جي تي إس جران سبورت من الإصدار المحدود نريسيمو إلى صالات عرض الطاير للسيارات، الوكيل المستورد الرسمي لسيارات مازيراتي في الإمارات.

وأنتجت مازيراتي 50 سيارة فقط من الإصدار المحدود لنسخة نريسيمو خصيصًا لمنطقة الشرق الأوسط واليابان. وتُعرض إحدى سيارات تلك النسخة المميزة بصالة عرض الطاير للسيارات بإمارة الشارقة.

وقال مارتينو بيكوتي، مدير أول العلامة التجارية مازيراتي بشركة الطاير للسيارات: يتمتع سوق الإمارات بشغف كبير تجاه السيارات لا سيما الإصدارات الخاصة المحدودة والمميزة والتي تعد فرصة حصرية لعدد محدود من العملاء لاقتناء سيارة مازيراتي كواتروبورتيه الفاخرة بنسخة نريسيمو.

ويبلغ سعر سيارة مازيراتي كواتروبورتيه بنسخة نريسيمو 649,950 ألف درهم شاملاً ضريبة القيمة المضافة، ويتضمن السعر 3 سنوات ضمان مع باقة خدمة وصيانة.

تتوفر طرازات مازيراتي كواتروبورتيه الجديدة 2018 التي تتمتع بمستوى التصميم الخارجي الراقي وتحسينات مميزة في التصميم الداخلي في صالات عرض الطاير للسيارات. وتضم السيارة محرك V6 ونظام قيادة كهربائياً لتمكين أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة الجديدة.